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Война в Сирии
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Сирийский боевик рассказал о готовившейся провокации ради авиаудара США
Боевик незаконного вооруженного формирования "Магавир ас-Саура", лагерь которого расположен на территории контролируемой американцами зоны Эт-Танф в Сирии,... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T09:23
война в сирии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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эт-танф, сирия, сша, в мире

Сирийский боевик рассказал о готовившейся провокации ради авиаудара США

05:09 24.07.2020 (обновлено: 09:23 24.07.2020)
5690
© AP PhotoВоенный конвой США в Сирии
Военный конвой США в Сирии
© AP Photo
Военный конвой США в Сирии. Архивное фото
ТАДМОР (Сирия), 24 июл — РИА Новости. Боевик незаконного вооруженного формирования "Магавир ас-Саура", лагерь которого расположен на территории контролируемой американцами зоны Эт-Танф в Сирии, сбежал и сдался правительственным войскам. В беседе с журналистами он рассказал, что группировка устраивала провокации против сирийской армии, чтобы дать американским военным повод нанести удары по ее позициям.

"Мы знали, что американцы подняли в воздух два своих самолета. И если бы сирийские войска открыли огонь по нашей группе, эти самолеты нанесли бы по ним удар", — объяснил Хасан Абдул Атра.

По его словам, группа боевиков должна была подъехать к позициям сирийских солдат как можно ближе, чтобы вынудить их открыть огонь. Боевики, в числе которых был и Абдул Атра, совершили три такие попытки, но сирийские военные не стали стрелять по ним.
Абдул Атра рассказал также, что стал боевиком группировки "Магавир ас-Саура" после того, как оказался в лагере беженцев "Эр-Рукбан". Его завербовали, убедив в том, что если он вернется на подконтрольную сирийским властям территорию, то будет убит.
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"На территории Эт-Танф очень серьезно промывают мозги. Сбежать оттуда хотят очень многие, большинство. Но в них методично поселяют страх, убеждают в том, что сирийские силовики, россияне и иранцы будут убивать их. Нам показывали видео, что правительственные войска разрушили мечети в Пальмире, что уничтожили все плантации и пальмовые рощи", — сказал Абдул Атра.
Он отметил, что командование группировки, отправляя бойцов на провокации, принимает меры, чтобы они не смогли сбежать, — например, заливает в пикапы, на которых передвигается группа, топливо всего на 10-15 километров.
После сдачи в плен Абдул Атра дал спецслужбам показания о деятельности "Магавир ас-Сауры", а затем его отпустили.
На прошлой неделе в районе Тадмора группа боевиков "Магавир ас-Сауры" на мотоциклах наехала на минное поле, пятеро из них погибли, троих задержали. Задержанные признались, что их готовили при участии американских военных инструкторов, а задачей группы был сбор информации о сирийских, российских и иранских военных объектах.
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6036610912
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Война в СирииЭт-ТанфСирияСШАВ мире
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госдеп террористическая организация №1 в мире
24 июля, 09:47
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