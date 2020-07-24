Сирийский боевик рассказал о готовившейся провокации ради авиаудара США

ТАДМОР (Сирия), 24 июл — РИА Новости. Боевик незаконного вооруженного формирования "Магавир ас-Саура", лагерь которого расположен на территории контролируемой американцами зоны Боевик незаконного вооруженного формирования "Магавир ас-Саура", лагерь которого расположен на территории контролируемой американцами зоны Эт-Танф Сирии , сбежал и сдался правительственным войскам. В беседе с журналистами он рассказал, что группировка устраивала провокации против сирийской армии, чтобы дать американским военным повод нанести удары по ее позициям.

"Мы знали, что американцы подняли в воздух два своих самолета. И если бы сирийские войска открыли огонь по нашей группе, эти самолеты нанесли бы по ним удар", — объяснил Хасан Абдул Атра.

По его словам, группа боевиков должна была подъехать к позициям сирийских солдат как можно ближе, чтобы вынудить их открыть огонь. Боевики, в числе которых был и Абдул Атра, совершили три такие попытки, но сирийские военные не стали стрелять по ним.

Абдул Атра рассказал также, что стал боевиком группировки "Магавир ас-Саура" после того, как оказался в лагере беженцев "Эр-Рукбан". Его завербовали, убедив в том, что если он вернется на подконтрольную сирийским властям территорию, то будет убит.

"На территории Эт-Танф очень серьезно промывают мозги. Сбежать оттуда хотят очень многие, большинство. Но в них методично поселяют страх, убеждают в том, что сирийские силовики, россияне и иранцы будут убивать их. Нам показывали видео, что правительственные войска разрушили мечети в Пальмире, что уничтожили все плантации и пальмовые рощи", — сказал Абдул Атра.

Он отметил, что командование группировки, отправляя бойцов на провокации, принимает меры, чтобы они не смогли сбежать, — например, заливает в пикапы, на которых передвигается группа, топливо всего на 10-15 километров.

После сдачи в плен Абдул Атра дал спецслужбам показания о деятельности "Магавир ас-Сауры", а затем его отпустили.