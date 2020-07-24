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Генерал-губернатора Канады обвиняют в оскорблениях и притеснениях
Власти Канады проведут расследование в отношении генерал-губернатора страны Жюли Пейетт, которую обвиняют в притеснении и оскорблении сотрудников своего офиса,... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T05:06
международная космическая станция (мкс)
елизавета ii
великобритания
канада
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
международная космическая станция (мкс), елизавета ii, великобритания, канада, в мире

Генерал-губернатора Канады обвиняют в оскорблениях и притеснениях

05:06 24.07.2020
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© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаТоронто. вид на Торонто с озера Онтарио
Торонто. вид на Торонто с озера Онтарио
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Власти Канады проведут расследование в отношении генерал-губернатора страны Жюли Пейетт, которую обвиняют в притеснении и оскорблении сотрудников своего офиса, сообщает телеканал СВС.
Проверка поручена Тайному совету, который исполняет роль консультационного и координационного органа при канадских премьер-министрах. Члены совета уже пообещали, что расследование будет "всесторонним, независимым и беспристрастным".
Расследование началось после публикации телеканал, который со ссылкой на неназванные источники, сообщил, что Пейетт создала "токсичную обстановку" в своем офисе, словесно оскорбляя сотрудников. Некоторые из них были доведены генерал-губернатором до слез, другие увольнялись со службы.
Аналогичные обвинения звучат в адрес Ассунты Ди Лоренцо – секретаря и давней подруги генерал-губернатора. По словам источников, она неоднократно оскорбляла сослуживцев, называя их "ленивыми и некомпетентными".
Королева Великобритании Елизавета II утвердила кандидатуру астронавта Жюли Пейетт на пост генерал-губернатора Канады в июле 2017 года. В 1999 году Пейетт стала первым канадским астронавтом, побывавшим на МКС. Она заявляла, что служба генерал-губернатором станет ее вторым шансом принести пользу Канаде.
Хотя генерал-губернатор выполняет в Канаде в основном церемониальные обязанности, по конституции он наделен правом распускать парламент страны или временно приостанавливать его работу.
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