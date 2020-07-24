В Приморье число заболевших коронавирусом превысило шесть тысяч человек

ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Число случаев коронавируса в Приморье за сутки выросло на 112 и достигло 6060, сообщает правительство региона.

"Количество заболевших коронавирусом в Приморье продолжает расти, за сутки выявлено 112 новых случаев, общее число с начала эпидемии – 6060… За сутки выздоровел 91 человек, всего победили инфекцию 4525 пациентов, 62 находящихся на лечении приморца – в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.