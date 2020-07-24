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Распространение нового коронавируса
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В Приморье число заболевших коронавирусом превысило шесть тысяч человек
Число случаев коронавируса в Приморье за сутки выросло на 112 и достигло 6060, сообщает правительство региона. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T04:57
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, приморский край, общество

В Приморье число заболевших коронавирусом превысило шесть тысяч человек

04:57 24.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Число случаев коронавируса в Приморье за сутки выросло на 112 и достигло 6060, сообщает правительство региона.
"Количество заболевших коронавирусом в Приморье продолжает расти, за сутки выявлено 112 новых случаев, общее число с начала эпидемии – 6060… За сутки выздоровел 91 человек, всего победили инфекцию 4525 пациентов, 62 находящихся на лечении приморца – в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
В Приморском крае продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий ношение масок в общественных местах и социальную дистанцию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Приморский крайОбщество
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