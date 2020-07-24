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Биолог рассказала, что мешает сократить срок испытания вакцины от COVID
Последнюю фазу испытания вакцины можно заменить применением вакцины в реальных условиях, однако это может привести к этическим проблемам, пояснила РИА Новости... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T04:55
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353
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анча баранова, коронавирус covid-19, сша, общество

Биолог рассказала, что мешает сократить срок испытания вакцины от COVID

04:55 24.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедсестра в прививочном кабинете
Медсестра в прививочном кабинете
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Последнюю фазу испытания вакцины можно заменить применением вакцины в реальных условиях, однако это может привести к этическим проблемам, пояснила РИА Новости профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова.
"Еще один вариант, который может позволить быстрое испытание вакцины - это заменить третий этап испытания применением вакцины в реальных условиях. Люди, работающие в условиях высокой вероятности заражения, например врачи и медсестры, при этом подписывают свое согласие на участие в испытаниях вакцины, а ученые отслеживают, как эта вакцина работает. Может быть с помощью мобильного приложения можно это сделать, чтобы человек отмечал, как он себя чувствует", - сказала Баранова.
Она пояснила, что при стандартных испытаниях вакцин большой группе добровольцев дадут вакцину, а другой большой группе дадут физраствор. Ни врачи, ни испытуемые не будут знать, кто получил вакцину, а кто "пустышку". Добровольцы идут домой и живут нормальной жизнью, подвергаясь коронавирусной опасности, а ученые при этом будут отслеживать заболеваемость и течение болезни.
"При упрощенной схеме не ясно, будут ли кому-то давать не вакцину, а "пустышку". "Пустышка" нужна для определения эффективности вакцины, это стандартная практика. В реальных условиях, как вы будете говорить людям о том, что у них "пустышка", но они при этом они должны себя вести так, как будто защищены? Или не будете говорить, но что тогда делать с медицинской этикой?", - поясняет Баранова.
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Биолог также пояснила, что во время разработки вакцины на первом этапе определяют дозу и схему введения препарата.
"Может быть, ее будут вводить один раз, а может быть и два раза. Какой вариант лучше, такой и войдет в практику. Дополнительная вакцинация (бустер) позволяет делать иммунный ответ более длительным, но требует более сложной логистики", - сказала Баранова.
Она предположила, что что третий этап испытаний займет около полугода.
"Никто год ждать не будет, чтобы запустить вакцину. Сначала вакцину запустят, но продолжат наблюдать, чтобы понять, насколько вакцины эффективны: на год, или может на два - три их хватает", - уточнила Баранова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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