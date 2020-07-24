Власти США хотят взыскать $2,3 миллиона со связанных с КНДР компаний

"Четыре компании предположительно были частью схемы отмывания платежей, адресованных организациям, против которых впоследствии были введены санкции, в частности это: Velmur Management Pte. Ltd. (Velmur), в отношении которой министерство финансов ввело санкции за закупку российских нефтепродуктов для Северной Кореи", - сказано в документе.