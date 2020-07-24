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Власти США хотят взыскать $2,3 миллиона со связанных с КНДР компаний
Власти США подали в суд жалобу о взыскании 2,3 миллиона долларов с четырех компаний, которые, по их мнению, были причастны к отмыванию долларов в интересах... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T04:38
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353
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северная корея, кндр (северная корея), сша, в мире

Власти США хотят взыскать $2,3 миллиона со связанных с КНДР компаний

04:38 24.07.2020
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© AP Photo / Jacquelyn MartinСотрудники службы безопасности перед зданием Министерства Юстиции США
Сотрудники службы безопасности перед зданием Министерства Юстиции США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Власти США подали в суд жалобу о взыскании 2,3 миллиона долларов с четырех компаний, которые, по их мнению, были причастны к отмыванию долларов в интересах находящихся под санкциями банков КНДР, говорится на сайте минюста США.
"Четыре компании предположительно были частью схемы отмывания платежей, адресованных организациям, против которых впоследствии были введены санкции, в частности это: Velmur Management Pte. Ltd. (Velmur), в отношении которой министерство финансов ввело санкции за закупку российских нефтепродуктов для Северной Кореи", - сказано в документе.
Еще одна организация - Dandong Zhicheng, которая оказалась под санкциями за закупки угля у Северной Кореи, его продажу и потом покупку товаров для КНДР, "включая ядерные и ракетные компоненты". Также в списке "многочисленные филиалы Банка внешней торговли КНДР", который США подвели под санкции за содействие транзакциям в интересах "игроков, связанных с сетью распространения Северной Кореи".
По мнению обвинителей, использование этих четырех компаний позволяло северокорейским банкам обходить санкции.
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