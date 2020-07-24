Врио главы Хабаровского края сменил трех чиновников из команды Фургала

ХАБАРОВСК, 24 июл — РИА Новости. В администрации Хабаровского края сменятся три важных чиновника, сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев в своем аккаунте в Instagram.
"Из администрации ушел первый заместитель председателя правительства Владимир Хлапов, его заявление я удовлетворил. На его место будет назначен Александр Александрович Никитин, это руководитель аппарата комитета, который я возглавлял в Госдуме", — заявил Дегтярев.
Также, по его словам, он ждет по почте заявление об уходе зампреда правительства края Юрия Золочевского, которое тоже будет подписано.
"Захар Синяговский написал заявление об уходе с должности советника губернатора, но он сосредоточится на партийной работе. Он исполнял обязанности руководителя ЛДПР в крае, поэтому его заявление как советника я тоже удовлетворил", — сказал врио губернатора.
Дегтярева назначили врио главы региона после того, как занимавшего пост губернатора Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ. Фургалу вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах.
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