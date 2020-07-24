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Врио главы Хабаровского края сменил трех чиновников из команды Фургала
В администрации Хабаровского края сменятся три важных чиновника, сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев в своем аккаунте в Instagram. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T09:46
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
михаил дегтярев
следственный комитет россии (ск рф)
лдпр
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
хабаровский край
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, михаил дегтярев, следственный комитет россии (ск рф), лдпр, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), хабаровский край, политика

Врио главы Хабаровского края сменил трех чиновников из команды Фургала

04:36 24.07.2020 (обновлено: 09:46 24.07.2020)
138779
© РИА Новости / Викентий Барковский / Перейти в фотобанкВрио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев посетил краевую клиническую больницу
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев посетил краевую клиническую больницу
© РИА Новости / Викентий Барковский
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ХАБАРОВСК, 24 июл — РИА Новости. В администрации Хабаровского края сменятся три важных чиновника, сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев в своем аккаунте в Instagram.

"Из администрации ушел первый заместитель председателя правительства Владимир Хлапов, его заявление я удовлетворил. На его место будет назначен Александр Александрович Никитин, это руководитель аппарата комитета, который я возглавлял в Госдуме", — заявил Дегтярев.

Также, по его словам, он ждет по почте заявление об уходе зампреда правительства края Юрия Золочевского, которое тоже будет подписано.
"Захар Синяговский написал заявление об уходе с должности советника губернатора, но он сосредоточится на партийной работе. Он исполнял обязанности руководителя ЛДПР в крае, поэтому его заявление как советника я тоже удовлетворил", — сказал врио губернатора.
Дегтярева назначили врио главы региона после того, как занимавшего пост губернатора Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ. Фургалу вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах.
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