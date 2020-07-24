Врио главы Хабаровского края сменил трех чиновников из команды Фургала

"Из администрации ушел первый заместитель председателя правительства Владимир Хлапов, его заявление я удовлетворил. На его место будет назначен Александр Александрович Никитин, это руководитель аппарата комитета, который я возглавлял в Госдуме", — заявил Дегтярев.