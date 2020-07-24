Премьеру блокбастера "Мулан" перенесли на неопределенный срок

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Премьера голливудского блокбастера "Мулан" переносится на неопределенный срок, предположительные даты выхода на экраны новых серий "Звездных войн" и "Аватара" сдвинуты на год, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на киностудию Walt Disney Company.
Ранее студия анонсировала, что приключенческий фильм Ники Каро "Мулан" выйдет в российский прокат 20 августа.
"В последние несколько месяцев стало ясно, что в отношении релизов наших фильмов в условиях глобального кризиса в области здравоохранения ничего не может быть записано на каменных скрижалях. Сегодня это означает, приостановку наших планов по премьере фильма "Мулан", - говорится в заявлении.
По данным телеканала, фильму "Мулан" возвращен предыдущий статус, что означает, что его премьера переносится на неопределенный срок, а даты выхода на экран трех фильмов франшизы "Звездные войны" и четырех серий-сиквелов "Аватара" сдвинуты на год.
Ранее компания Warner Bros. перенесла запланированную на август премьеру нового фильма Кристофера Нолана "Довод".
Пo сюжету фильма, изданный императором Китая указ о призыве на службу в Имперскую армию одного мужчины из каждой семьи для защиты страны от северных захватчиков вдохновляет главную героиню Мулан, старшую дочь почетного воина, занять в войсках место своего больного отца. Маскируясь под мужчину, девушка подвергается испытаниям на каждом шагу, проявляя свои внутреннюю силу и истинный потенциал. В ролях: Юфей Лю, Донни Йен, Джейсон Скотт Ли, Йосон Ань, а также Гун Ли и Джет Ли.