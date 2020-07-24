Премьеру блокбастера "Мулан" перенесли на неопределенный срок

"В последние несколько месяцев стало ясно, что в отношении релизов наших фильмов в условиях глобального кризиса в области здравоохранения ничего не может быть записано на каменных скрижалях. Сегодня это означает, приостановку наших планов по премьере фильма "Мулан", - говорится в заявлении.