Фильм-экскурсия по Новой Третьяковке с Хабенским выходит онлайн

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Фильм-экскурсия по залам Новой Третьяковки с актером Фильм-экскурсия по залам Новой Третьяковки с актером Константином Хабенским , в котором зрителям расскажут о шедеврах русского авангарда, выходит на онлайн-платформе в пятницу, сообщила РИА Новости гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова

"В новом фильме мы будем говорить о русском авангарде, и начнется показ сразу же с прямого и четкого разговора о потрясающем "Черном квадрате" Казимира Малевича. Второй фильм получился чуть короче, показано будет девять работ, но, на мой взгляд, о каждой из них получился насыщенный диалог, где стороны обменивались мнениями и прислушивались к точке зрения собеседника. Все было снято за один день и фактически одним дублем", - рассказала она.

По ее словам, второй фильм про русский авангард в Новой Третьяковке в паре с Хабенским, который появится в пятницу на онлайн-платформе Okko, стал серьезным вызовом, так как многие могут начать сравнивать его с первым проектом, например, говорить, что тот был лучше, что формат исчерпывается.

"Все же было принято решение показать второй фильм с другим собеседником, чтобы не было повторения формата такого же диалога. И на этот раз ведущим стал актер Константин Хабенский. Он владелец самого сногсшибательного голоса России, невероятно волшебного тембра. Мне с ним было комфортно работать, нам удалось создать атмосферу живого, непринужденного общения. Более того, так как мы с Константином говорим про работы 1900-19010-х годов, своим внешним видом мы даже делаем небольшую отсылку, намек на то время", - сказала Трегулова.

В основе художественной концепции фильма - диалог о русской живописи в стилистическом обрамлении черно-белого кино. В компании директора музея и народного артиста зрители смогут пройтись по пустынным залам галереи и за час изучить такие знаменитые полотна, как "Купание красного коня" Петрова-Водкина, "Венчание" Шагала, "Москва" Лентулова, "Портрет Евгении Ивановны Киркальди" кисти Машкова и другие.