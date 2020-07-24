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Фильм-экскурсия по Новой Третьяковке с Хабенским выходит онлайн
Фильм-экскурсия по залам Новой Третьяковки с актером Константином Хабенским, в котором зрителям расскажут о шедеврах русского авангарда, выходит на... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T04:25
культура
новая третьяковская галерея
зельфира трегулова
константин хабенский
третьяковская галерея
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новая третьяковская галерея, зельфира трегулова, константин хабенский, третьяковская галерея

Фильм-экскурсия по Новой Третьяковке с Хабенским выходит онлайн

04:25 24.07.2020
676
© пресс-служба OkkoОнлайн экскурсия Константина Хабенского и Зельфиры Трегуловой по Новой Третьяковке
Онлайн экскурсия Константина Хабенского и Зельфиры Трегуловой по Новой Третьяковке
© пресс-служба Okko
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Фильм-экскурсия по залам Новой Третьяковки с актером Константином Хабенским, в котором зрителям расскажут о шедеврах русского авангарда, выходит на онлайн-платформе в пятницу, сообщила РИА Новости гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
"В новом фильме мы будем говорить о русском авангарде, и начнется показ сразу же с прямого и четкого разговора о потрясающем "Черном квадрате" Казимира Малевича. Второй фильм получился чуть короче, показано будет девять работ, но, на мой взгляд, о каждой из них получился насыщенный диалог, где стороны обменивались мнениями и прислушивались к точке зрения собеседника. Все было снято за один день и фактически одним дублем", - рассказала она.
По ее словам, второй фильм про русский авангард в Новой Третьяковке в паре с Хабенским, который появится в пятницу на онлайн-платформе Okko, стал серьезным вызовом, так как многие могут начать сравнивать его с первым проектом, например, говорить, что тот был лучше, что формат исчерпывается.
"Все же было принято решение показать второй фильм с другим собеседником, чтобы не было повторения формата такого же диалога. И на этот раз ведущим стал актер Константин Хабенский. Он владелец самого сногсшибательного голоса России, невероятно волшебного тембра. Мне с ним было комфортно работать, нам удалось создать атмосферу живого, непринужденного общения. Более того, так как мы с Константином говорим про работы 1900-19010-х годов, своим внешним видом мы даже делаем небольшую отсылку, намек на то время", - сказала Трегулова.
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В основе художественной концепции фильма - диалог о русской живописи в стилистическом обрамлении черно-белого кино. В компании директора музея и народного артиста зрители смогут пройтись по пустынным залам галереи и за час изучить такие знаменитые полотна, как "Купание красного коня" Петрова-Водкина, "Венчание" Шагала, "Москва" Лентулова, "Портрет Евгении Ивановны Киркальди" кисти Машкова и другие.
Первая часть "Третьяковка со Шнуром" вышла в апреле, в период пандемии, и была посвящена классике русской живописи из собрания музея, представленной в Лаврушинском переулке. С момента запуска фильм стал лидером по просмотрам проекта "Искусство онлайн".
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КультураНовая Третьяковская галереяЗельфира ТрегуловаКонстантин ХабенскийТретьяковская галерея
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