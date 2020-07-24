Генсек ООН призывает полностью соблюдать договоренности по Донбассу

"Генеральный секретарь принимает к сведению договоренности, достигнутые во время вчерашнего заседания Трехсторонней контактной группы, относительно дополнительных мер, нацеленных на обеспечение всеобъемлющего, устойчивого и неограниченного прекращения огня на востоке Украины. Он призывает все стороны полностью соблюдать согласованные условия и сосредоточить усилия на защите гражданских лиц, которые по-прежнему больше всего страдают от продолжающихся боевых действий", - отметил Дюжаррик.

По его словам, генсек призывает все заинтересованные стороны предпринять дальнейшие шаги в этом духе, с тем чтобы придать новый импульс продолжающимся мирным усилиям нормандской четверки, трехсторонней контактной группы и ОБСЕ. В том числе, как указал Дюжаррик, Гутерреш призывает облегчить гуманитарный доступ и условия вдоль линии соприкосновения, а также обеспечить прогресс в выполнении минских договоренностей.