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Генсек ООН призывает полностью соблюдать договоренности по Донбассу
Генсек ООН призывает стороны конфликта на Украине полностью соблюдать договоренности, достигнутые контактной группой в среду, говорится в заявлении официального РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T04:48
антониу гутерреш
стефан дюжаррик
мид днр
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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антониу гутерреш, стефан дюжаррик, мид днр, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире

Генсек ООН призывает полностью соблюдать договоренности по Донбассу

04:19 24.07.2020 (обновлено: 04:48 24.07.2020)
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© AP Photo / K.M. ChaudaryГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан
© AP Photo / K.M. Chaudary
ООН, 24 июл – РИА Новости. Генсек ООН призывает стороны конфликта на Украине полностью соблюдать договоренности, достигнутые контактной группой в среду, говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.
Контактная группа в среду согласовала дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе. Они предусматривают запрет на наступательные и диверсионные действия, ведение огня, в том числе снайперского, размещение вооружения в населенных пунктах, а также дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. В МИД ДНР отметили, что приказы о прекращении огня, содержащие меры по поддержанию перемирия, должны вступить в действие с 27 июля до полного урегулирования конфликта.
"Генеральный секретарь принимает к сведению договоренности, достигнутые во время вчерашнего заседания Трехсторонней контактной группы, относительно дополнительных мер, нацеленных на обеспечение всеобъемлющего, устойчивого и неограниченного прекращения огня на востоке Украины. Он призывает все стороны полностью соблюдать согласованные условия и сосредоточить усилия на защите гражданских лиц, которые по-прежнему больше всего страдают от продолжающихся боевых действий", - отметил Дюжаррик.
По его словам, генсек призывает все заинтересованные стороны предпринять дальнейшие шаги в этом духе, с тем чтобы придать новый импульс продолжающимся мирным усилиям нормандской четверки, трехсторонней контактной группы и ОБСЕ. В том числе, как указал Дюжаррик, Гутерреш призывает облегчить гуманитарный доступ и условия вдоль линии соприкосновения, а также обеспечить прогресс в выполнении минских договоренностей.
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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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