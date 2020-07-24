ВНЭУ для подлодок ВМФ России создадут в 2023 году

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Воздухо-независимую (анаэробную) энергетическую установку (ВНЭУ) для подводных лодок ВМФ России создадут до конца 2023 года, сейчас идут проектные работы, сообщил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
В октябре 2019 года ЦКБ "Рубин" (разработчик ВНЭУ) и Минпромторг заключили госконтракт на создание опытного корабельного образца ВНЭУ.
"Идут проектные работы. Однако решение о практическом внедрении этой технологии в конкретные проекты будет приниматься только по результатам выполнения контракта – не ранее конца 2023 года", - сказал Рахманов журналу "Национальная оборона".
Главное преимущество ВНЭУ — увеличение скрытности подлодки. Субмарина получает возможность несколько недель находиться под водой без всплытия для зарядки батарей.
Ранее командование ВМФ неоднократно заявляло о возможном оснащении подлодок проект 677 "Лада" ВНЭУ, разработку которой многие годы ведет ЦКБ МТ "Рубин", однако этого пока не произошло.
29 июня, 10:14Сказано в эфиреВоенный эксперт: подлодка "Князь Олег" превосходит своих собратьев Стали известны сроки передачи Военно-морскому флоту РФ новейшей атомной подлодки "Князь Олег" проекта 955А "Борей-А". В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец рассказал об особенностях субмарины.