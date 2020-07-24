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ВНЭУ для подлодок ВМФ России создадут в 2023 году
Воздухо-независимую (анаэробную) энергетическую установку (ВНЭУ) для подводных лодок ВМФ России создадут до конца 2023 года, сейчас идут проектные работы,... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T04:08
алексей рахманов
объединенная судостроительная корпорация
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
безопасность
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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алексей рахманов, объединенная судостроительная корпорация, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), безопасность

ВНЭУ для подлодок ВМФ России создадут в 2023 году

04:08 24.07.2020
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© Фото : АО "Адмиралтейские верфи"Большая дизель-электрическая подводная лодка "Волхов"
Большая дизель-электрическая подводная лодка Волхов
© Фото : АО "Адмиралтейские верфи"
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Воздухо-независимую (анаэробную) энергетическую установку (ВНЭУ) для подводных лодок ВМФ России создадут до конца 2023 года, сейчас идут проектные работы, сообщил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
В октябре 2019 года ЦКБ "Рубин" (разработчик ВНЭУ) и Минпромторг заключили госконтракт на создание опытного корабельного образца ВНЭУ.

"Идут проектные работы. Однако решение о практическом внедрении этой технологии в конкретные проекты будет приниматься только по результатам выполнения контракта – не ранее конца 2023 года", - сказал Рахманов журналу "Национальная оборона".

Главное преимущество ВНЭУ — увеличение скрытности подлодки. Субмарина получает возможность несколько недель находиться под водой без всплытия для зарядки батарей.
Ранее командование ВМФ неоднократно заявляло о возможном оснащении подлодок проект 677 "Лада" ВНЭУ, разработку которой многие годы ведет ЦКБ МТ "Рубин", однако этого пока не произошло.
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
29 июня, 10:14Сказано в эфире
Военный эксперт: подлодка "Князь Олег" превосходит своих собратьев Стали известны сроки передачи Военно-морскому флоту РФ новейшей атомной подлодки "Князь Олег" проекта 955А "Борей-А". В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец рассказал об особенностях субмарины.
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Алексей РахмановОбъединенная судостроительная корпорацияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Безопасность
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