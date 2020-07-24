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В МЧС рассказали, как уберечься от молнии
Специалисты МЧС рассказали, как можно уберечься от удара молнии, отметив, что во время грозы нельзя растапливать печь, разговаривать по телефону, заниматься... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T04:10
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество

В МЧС рассказали, как уберечься от молнии

04:06 24.07.2020 (обновлено: 04:10 24.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГроза в Москве
Гроза в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Специалисты МЧС рассказали, как можно уберечься от удара молнии, отметив, что во время грозы нельзя растапливать печь, разговаривать по телефону, заниматься спортом и находиться вблизи сосен, дубов и тополей.
В ведомстве отметили, что молния опасна тогда, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. В этом случае надо срочно принять меры предосторожности.
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"Не растапливайте печь, поскольку высокотемпературные газы, выходящие из печной трубы, имеют низкое сопротивление", — советует МЧС.
При грозовом фронте в сельской местности надо обязательно закрыть все дымоходы и вентиляционные отверстия, а также окна и двери.
Следует помнить, что молния часто попадает в натянутые между столбами провода. Поэтому при грозе нельзя разговаривать по телефону. Нельзя близко подходить к окну, электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш и антенне. По возможности необходимо выключить телевизор, радио и другие электробытовые приборы.
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При грозе в лесу можно укрыться на низкорослом участке. От молнии нельзя прятаться возле высоких деревьев, особенно опасны сосны, дубы и тополя. Спасатели также рекомендуют не находиться в водоеме или на его берегу. Следует отойти подальше от берега и спуститься с возвышенного места в низину.
"В степи, поле или при отсутствии укрытия (здания) не ложитесь на землю, подставляя электрическому току все свое тело, а сядьте на корточки в ложбине, овраге или другом естественном углублении, обхватив ноги руками", — советуют в МЧС.
Если грозовой фронт настиг во время занятий спортом, надо немедленно прекратить их. Все металлические предметы, включая мотоцикл и велосипед, следует положить на землю и отойти от них минимум на 20-30 метров, резюмируют спасатели.
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