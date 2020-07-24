В МЧС рассказали, как уберечься от молнии

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Специалисты Специалисты МЧС рассказали, как можно уберечься от удара молнии, отметив, что во время грозы нельзя растапливать печь, разговаривать по телефону, заниматься спортом и находиться вблизи сосен, дубов и тополей.

В ведомстве отметили, что молния опасна тогда, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. В этом случае надо срочно принять меры предосторожности.

"Не растапливайте печь, поскольку высокотемпературные газы, выходящие из печной трубы, имеют низкое сопротивление", — советует МЧС.

При грозовом фронте в сельской местности надо обязательно закрыть все дымоходы и вентиляционные отверстия, а также окна и двери.

Следует помнить, что молния часто попадает в натянутые между столбами провода. Поэтому при грозе нельзя разговаривать по телефону. Нельзя близко подходить к окну, электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш и антенне. По возможности необходимо выключить телевизор, радио и другие электробытовые приборы.

При грозе в лесу можно укрыться на низкорослом участке. От молнии нельзя прятаться возле высоких деревьев, особенно опасны сосны, дубы и тополя. Спасатели также рекомендуют не находиться в водоеме или на его берегу. Следует отойти подальше от берега и спуститься с возвышенного места в низину.

"В степи, поле или при отсутствии укрытия (здания) не ложитесь на землю, подставляя электрическому току все свое тело, а сядьте на корточки в ложбине, овраге или другом естественном углублении, обхватив ноги руками", — советуют в МЧС.