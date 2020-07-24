В МЧС рассказали, как уберечься от молнии

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Специалисты МЧС рассказали, как можно уберечься от удара молнии, отметив, что во время грозы нельзя растапливать печь, разговаривать по телефону, заниматься спортом и находиться вблизи сосен, дубов и тополей.
В ведомстве отметили, что молния опасна тогда, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. В этом случае надо срочно принять меры предосторожности.
"Не растапливайте печь, поскольку высокотемпературные газы, выходящие из печной трубы, имеют низкое сопротивление", — советует МЧС.
При грозовом фронте в сельской местности надо обязательно закрыть все дымоходы и вентиляционные отверстия, а также окна и двери.
Следует помнить, что молния часто попадает в натянутые между столбами провода. Поэтому при грозе нельзя разговаривать по телефону. Нельзя близко подходить к окну, электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш и антенне. По возможности необходимо выключить телевизор, радио и другие электробытовые приборы.
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При грозе в лесу можно укрыться на низкорослом участке. От молнии нельзя прятаться возле высоких деревьев, особенно опасны сосны, дубы и тополя. Спасатели также рекомендуют не находиться в водоеме или на его берегу. Следует отойти подальше от берега и спуститься с возвышенного места в низину.
"В степи, поле или при отсутствии укрытия (здания) не ложитесь на землю, подставляя электрическому току все свое тело, а сядьте на корточки в ложбине, овраге или другом естественном углублении, обхватив ноги руками", — советуют в МЧС.
Если грозовой фронт настиг во время занятий спортом, надо немедленно прекратить их. Все металлические предметы, включая мотоцикл и велосипед, следует положить на землю и отойти от них минимум на 20-30 метров, резюмируют спасатели.
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