Минфин ждет снижения числа компаний с госучастием в 1,5 раза

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Количество компаний с государственным участием по итогам 2024 года должно сократиться к уровню текущего года примерно в 1,5 раза, до 961, следует из проекта плана деятельности Количество компаний с государственным участием по итогам 2024 года должно сократиться к уровню текущего года примерно в 1,5 раза, до 961, следует из проекта плана деятельности Минфина РФ на 2020-2025 годы, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно плану, в 2020 году их число должно составить 1465 компаний, в 2021 году - снизится до 1319, в 2022 году - до 1187, в 2023 году - до 1068 организаций.

В ноябре 2019 года глава Счетной палаты Алексей Кудрин говорил, что доля государства в экономике России за последние 10 лет выросла до 47-48%.

"Планы по снижению доли участия государства в экономике и оптимизации госсектора озвучиваются чиновниками различных уровней регулярно. Однако наиболее интересные для инвесторов предприятия уже были проданы в предыдущие годы, и в настоящий момент в распоряжении администраций субъектов РФ осталось очень незначительное количество компаний, способных заинтересовать частных инвесторов", - прокомментировал РИА Новости управляющий директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Андрей Пискунов.

Он добавил, что выручить серьезные средства от продажи унитарных предприятий вряд ли получится. "На федеральном уровне государство не спешит расставаться с контролем над компаниями, так что потенциальные инвесторы могут рассчитывать только на доходы в виде дивидендов без возможности влиять на деятельность компании", - считает эксперт.