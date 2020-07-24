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Планировавший нападение на Белый дом американец получил 15 лет тюрьмы
Суд в США приговорил жителя американского штата Джорджия по обвинению в попытке нападения на Белый дом с использованием оружия и взрывчатки к 15 годам тюремного РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T03:55
джорджия
сша
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РИА Новости
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60
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РИА Новости
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джорджия, сша, в мире

Планировавший нападение на Белый дом американец получил 15 лет тюрьмы

03:55 24.07.2020
321
© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Суд в США приговорил жителя американского штата Джорджия по обвинению в попытке нападения на Белый дом с использованием оружия и взрывчатки к 15 годам тюремного заключения, говорится в пресс-релизе на сайте минюста США.
"Хашер Джаллал Тахеб (Hasher Jallal Taheb), 23-летний житель города Камминг, штат Джорджия, был приговорен к 15 годам тюрьмы за попытку напасть на Белый дом", - сказано в пресс-релизе.
"Тахеб планировал террористическую атаку на Белый дом как часть того, что было, как он заявлял, его обязательством участия в джихаде", - приводятся в релизе слова помощника генпрокурора по вопросам национальной безопасности Джона Демерса,
Согласно минюсту США, расследование в отношении Тахеба продолжалось более года после получения сведений от одного из местных жителей. В марте 2018 года он сообщил в правоохранительные органы, что Тахеб был радикализован и планирует поехать за рубеж.
Тахеб был арестован агентами ФБР в январе 2019 года.
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