https://ria.ru/20200724/1574831460.html
Планировавший нападение на Белый дом американец получил 15 лет тюрьмы
Суд в США приговорил жителя американского штата Джорджия по обвинению в попытке нападения на Белый дом с использованием оружия и взрывчатки к 15 годам тюремного РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T03:55
2020-07-24T03:55
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сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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джорджия, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости.
Суд в США
приговорил жителя американского штата Джорджия по обвинению в попытке нападения на Белый дом с использованием оружия и взрывчатки к 15 годам тюремного заключения, говорится в пресс-релизе на сайте минюста США.
"Хашер Джаллал Тахеб (Hasher Jallal Taheb), 23-летний житель города Камминг, штат Джорджия
, был приговорен к 15 годам тюрьмы за попытку напасть на Белый дом", - сказано в пресс-релизе.
"Тахеб планировал террористическую атаку на Белый дом как часть того, что было, как он заявлял, его обязательством участия в джихаде", - приводятся в релизе слова помощника генпрокурора по вопросам национальной безопасности Джона Демерса,
Согласно минюсту США, расследование в отношении Тахеба продолжалось более года после получения сведений от одного из местных жителей. В марте 2018 года он сообщил в правоохранительные органы, что Тахеб был радикализован и планирует поехать за рубеж.
Тахеб был арестован агентами ФБР в январе 2019 года.