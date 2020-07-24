Планировавший нападение на Белый дом американец получил 15 лет тюрьмы

"Тахеб планировал террористическую атаку на Белый дом как часть того, что было, как он заявлял, его обязательством участия в джихаде", - приводятся в релизе слова помощника генпрокурора по вопросам национальной безопасности Джона Демерса,

Согласно минюсту США, расследование в отношении Тахеба продолжалось более года после получения сведений от одного из местных жителей. В марте 2018 года он сообщил в правоохранительные органы, что Тахеб был радикализован и планирует поехать за рубеж.