В Англии становится обязательным ношение масок в магазинах

ЛОНДОН, 24 июл — РИА Новости, Мария Табак. Ношение масок, закрывающих рот и нос, для посетителей магазинов в Ношение масок, закрывающих рот и нос, для посетителей магазинов в Англии с пятницы станет обязательным, нарушителям будут выписываться штрафы.

Согласно новым направленным на борьбу с распространением коронавируса правилам, того, кто попытается с 24 июля войти в магазин без маски, могут не пустить в торговый зал. В случае отказа покупателя надеть маску сотрудники магазина могут вызвать полицию, которая попросит нарушителя соблюдать правила, а в случае категорического отказа выпишет штраф.

Новые правила будут распространяться на супермаркеты, непродовольственные магазины, торговые центры, банки, почтамты и работающие на вынос кафе. Аналогичные меры действуют в общественном транспорте.

Не носить маски в магазине смогут только дети до 11 лет и люди с некоторыми заболеваниями, в частности астматики.

Не обязательны маски в ресторанах, кафе, а также парикмахерских, салонах красоты, спортзалах, кинотеатрах, концертных залах и театрах (они пока закрыты, но начнут открываться после 1 августа). Однако, к примеру, парикмахерские и салоны красоты часто просят клиентов все же приходить в масках и не снимать их во время процедур, если, разумеется, процедуры это позволяют.

Объявляя о нововведении, министр здравоохранения Мэтт Хэнкок напомнил, что ношение масок не отменяет других мер защиты от вируса: частого и тщательного мытья рук и соблюдения социальной дистанции. По мнению правительства, ношение масок — одно из условий, позволяющих продолжать отменять карантинные ограничения. Британия была одной из последних стран, признавших пользу масок для борьбы с пандемией.

Новые правила будут распространяться на территорию Англии, в остальных регионах решения о мерах борьбы с коронавирусом принимают местные власти.

Число выявленных заболевших COVID-19 в Великобритании превышает 297 тысяч, число умерших, по данным на 16 июля (сейчас проводится пересмотр методики подсчета умерших и новые цифры поэтому не публикуются), в стране было зарегистрировано более 45 тысяч смертей от COVID-19.