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В Англии становится обязательным ношение масок в магазинах
Ношение масок, закрывающих рот и нос, для посетителей магазинов в Англии с пятницы станет обязательным, нарушителям будут выписываться штрафы. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:44
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353
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коронавирус covid-19, англия, великобритания, в мире

В Англии становится обязательным ношение масок в магазинах

03:44 24.07.2020 (обновлено: 11:44 24.07.2020)
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 24 июл — РИА Новости, Мария Табак. Ношение масок, закрывающих рот и нос, для посетителей магазинов в Англии с пятницы станет обязательным, нарушителям будут выписываться штрафы.
Согласно новым направленным на борьбу с распространением коронавируса правилам, того, кто попытается с 24 июля войти в магазин без маски, могут не пустить в торговый зал. В случае отказа покупателя надеть маску сотрудники магазина могут вызвать полицию, которая попросит нарушителя соблюдать правила, а в случае категорического отказа выпишет штраф.
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Новые правила будут распространяться на супермаркеты, непродовольственные магазины, торговые центры, банки, почтамты и работающие на вынос кафе. Аналогичные меры действуют в общественном транспорте.
Не носить маски в магазине смогут только дети до 11 лет и люди с некоторыми заболеваниями, в частности астматики.
Не обязательны маски в ресторанах, кафе, а также парикмахерских, салонах красоты, спортзалах, кинотеатрах, концертных залах и театрах (они пока закрыты, но начнут открываться после 1 августа). Однако, к примеру, парикмахерские и салоны красоты часто просят клиентов все же приходить в масках и не снимать их во время процедур, если, разумеется, процедуры это позволяют.
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Объявляя о нововведении, министр здравоохранения Мэтт Хэнкок напомнил, что ношение масок не отменяет других мер защиты от вируса: частого и тщательного мытья рук и соблюдения социальной дистанции. По мнению правительства, ношение масок — одно из условий, позволяющих продолжать отменять карантинные ограничения. Британия была одной из последних стран, признавших пользу масок для борьбы с пандемией.
Новые правила будут распространяться на территорию Англии, в остальных регионах решения о мерах борьбы с коронавирусом принимают местные власти.
Число выявленных заболевших COVID-19 в Великобритании превышает 297 тысяч, число умерших, по данным на 16 июля (сейчас проводится пересмотр методики подсчета умерших и новые цифры поэтому не публикуются), в стране было зарегистрировано более 45 тысяч смертей от COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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