Пентагон прокомментировал инцидент с иранским лайнером

"Американский истребитель F-15, выполнявший обычную воздушную миссию в районе действия коалиции в гарнизоне Танф в Сирии, провел сегодня вечером стандартный визуальный осмотр пассажирского авиалайнера Mahan Air на безопасном расстоянии примерно в тысячу метров от авиалайнера. Визуальный осмотр проводился для обеспечения безопасности персонала коалиции в гарнизоне Ат-Танф", — говорится в заявлении командования.