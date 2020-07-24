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Пентагон прокомментировал инцидент с иранским лайнером
Самолет F-15 ВВС США сопроводил иранский лайнер с расстояния один километр с учетом международных норм, заявили в пресс-службе Центрального командования США... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:57
ввс сша
мид ирана
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сирия
тегеран (город)
иран
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... и тут американцы решили рассказать про "соответствие международным стандартам"... в Сирии...
85
Зашибися "профессиональный перехват проводился в соответствии с международными стандартами" -- т.е. уже есть международные стандарты которые регламентируют перехваты пассажирских самолетов истребителями .............. просто одно слово - зашибися
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сирия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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ввс сша, мид ирана, f-15se, сирия, тегеран (город), иран, сша, в мире

Пентагон прокомментировал инцидент с иранским лайнером

03:42 24.07.2020 (обновлено: 11:57 24.07.2020)
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© AFP 2020 / Iran PressКадр видео, снятого в салоне иранского пассажирского самолета после перехвата американским истребителем F-15
Кадр видео, снятого в салоне иранского пассажирского самолета после перехвата американским истребителем F-15
© AFP 2020 / Iran Press
ВАШИНГТОН, 24 июл — РИА Новости. Самолет F-15 ВВС США сопроводил иранский лайнер с расстояния один километр с учетом международных норм, заявили в пресс-службе Центрального командования США (CENTCOM).

"Американский истребитель F-15, выполнявший обычную воздушную миссию в районе действия коалиции в гарнизоне Танф в Сирии, провел сегодня вечером стандартный визуальный осмотр пассажирского авиалайнера Mahan Air на безопасном расстоянии примерно в тысячу метров от авиалайнера. Визуальный осмотр проводился для обеспечения безопасности персонала коалиции в гарнизоне Ат-Танф", — говорится в заявлении командования.

Там отметили, что после того, как пилот F-15 идентифицировал воздушное судно как пассажирский самолет Mahan Air, американский истребитель отдалился на безопасное расстояние.
В командовании США подчеркнули, что "профессиональный перехват проводился в соответствии с международными стандартами".
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Ранее сообщалось о сближении истребителей с иранским пассажирским самолетом, летевшим из Тегерана в Бейрут. Первоначально была информация о том, что истребители, перехватившие самолет, могли быть израильскими, затем телерадиокомпания IRIB со ссылкой на данные экипажа сообщила, что речь идет об американских перехватчиках.
Иранские СМИ сообщали о нескольких пострадавших, когда пилот пытался уйти от столкновения с истребителями. Инцидент, по данным СМИ, произошел в районе Эт-Танф на территории Сирии, где расположены американские силы. Самолет приземлился в Бейруте, высадил пассажиров, дозаправился, после чего вернулся в Тегеран.
МИД Ирана сообщил, что власти страны изучают обстоятельства происшествия, однако не стал указывать на виновного. В Тегеране отметили, что примут необходимые политические и правовые меры, как только получат дополнительную информацию.
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11134830360
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ВВС СШАМИД ИранаF-15SEСирияТегеран (город)ИранСШАВ мире
Популярные комментарии
... и тут американцы решили рассказать про "соответствие международным стандартам"... в Сирии...
24 июля, 07:05
ВВольдемар
7570003
Зашибися "профессиональный перехват проводился в соответствии с международными стандартами" -- т.е. уже есть международные стандарты которые регламентируют перехваты пассажирских самолетов истребителями .............. просто одно слово - зашибися
24 июля, 06:39
Андрей Филин
7621041
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