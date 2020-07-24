Трамп объявил об отмене общепартийного съезда во Флориде

"Тысячи людей хотели быть там… Но я посмотрел на мою команду и сказал, что время для этого мероприятия неподходящее. Просто неправильно с учетом последнего ухудшения обстановки во Флориде. Не время проводить большой съезд", - сказал он в пятницу журналистам.