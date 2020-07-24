Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США - 2020
https://ria.ru/20200724/1574831252.html
Трамп объявил об отмене общепартийного съезда во Флориде
Президент США Дональд Трамп объявил об отмене проведения общепартийного съезда в городе Джексонвил, штат Флорида из-за коронавируса. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T03:33
президентские выборы в сша - 2020
коронавирус covid-19
дональд трамп
флорида
сша
северная каролина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574735931_0:0:3150:1772_1400x0_80_0_0_8a0912917ff9ce2d99b7283cf2ed1310.jpg
https://ria.ru/20200723/1574825872.html
флорида
сша
северная каролина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574735931_0:0:3150:1772_1400x0_80_0_0_8a0912917ff9ce2d99b7283cf2ed1310.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574735931_95:0:2826:2048_1400x0_80_0_0_1711917e817da086ea58d20ad3529755.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574735931_415:0:2463:2048_1400x0_80_0_0_55134490892f2a1fe1de7ac191a43911.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, дональд трамп, флорида, сша, северная каролина, в мире

Трамп объявил об отмене общепартийного съезда во Флориде

03:33 24.07.2020
343
© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп в Белом доме
Президент США Дональд Трамп в Белом доме
© REUTERS / Leah Millis
ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил об отмене проведения общепартийного съезда в городе Джексонвил, штат Флорида из-за коронавируса.
"Тысячи людей хотели быть там… Но я посмотрел на мою команду и сказал, что время для этого мероприятия неподходящее. Просто неправильно с учетом последнего ухудшения обстановки во Флориде. Не время проводить большой съезд", - сказал он в пятницу журналистам.
Такое решение Трамп объяснил заботой о жителях Флориды. По его словам, делегаты соберутся в штате Северная Каролина, где и будет проведена официальная процедура выдвижения кандидата от Республиканской партии на президентские выборы.
Сам Трамп пообещал в любом случае выступить с речью перед ними, но "в другой форме".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Участник протеста на одной из улиц Нью-Йорка
23 июля, 21:37
Трамп отказался от планов направить войска в Нью-Йорк
120000
Обсудить 0
Президентские выборы в США - 2020Коронавирус COVID-19Дональд ТрампФлоридаСШАСеверная КаролинаВ мире
Рекомендуем
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
Планировавший нападение на Белый дом американец получил 15 лет тюрьмы
Глава Чечни Рамзан Кадыров провел заседание оперштаба по борьбе с распространением коронавируса
Кадыров отметил, что жители Чечни не носят маски после снятия ограничений
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Иран направит письма генсеку ООН и в Совбез по инциденту с самолетом
Карлос Гон на встрече с премьер-министром РФ Владимиром Путиным
СМИ сообщило подробности побега Карлоса Гона
Дональд Трамп в медицинской маске
Трамп считает, что в России "очень тяжелое время" из-за коронавируса
Города мира. Лондон
В Англии становится обязательным ношение масок в магазинах
Кадр видео, снятого в салоне иранского пассажирского самолета после перехвата американским истребителем F-15
Пентагон прокомментировал инцидент с иранским лайнером
Истребитель ВВС США F-15
СМИ: F-15 ВВС США пролетел на безопасном расстоянии от иранского лайнера
Здания Московского международного делового центра Москва-Сити
Минфин ждет снижения числа компаний с госучастием в 1,5 раза
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
В Подмосковье госорганы возобновляют предоставление услуг в полном объеме
Юлия Тимошенко
Тимошенко рассказала о неожиданном "решении Зеленского" по газу
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Соседи раскрыли детали убийства москвички накануне свадьбы
Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов
Переезд ОСК из Москвы в Петербург начнется в августе
Вид на Вену
В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене
Онлайн экскурсия Константина Хабенского и Зельфиры Трегуловой по Новой Третьяковке
Фильм-экскурсия по Новой Третьяковке с Хабенским выходит онлайн
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
23:56YouTube прокомментировала иск сооснователя Apple о мошенничестве
23:45Израиль атаковал объекты на юге Сирии
23:43Трамп подписал указ о снижении цен на лекарства в США
23:32Участок Сокольнической линии московского метро закрылся до 28 июля
23:18США ослабили ограничения на экспорт беспилотников
Лента новостейМолния