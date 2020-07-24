Кадыров отметил, что жители Чечни не носят маски после снятия ограничений

"Создается впечатление, что вопрос с коронавирусом у нас закрыт преждевременно. Мы снимали ограничения в надежде на то, что будут соблюдаться все рекомендации Роспотребнадзора. Но люди ведут себя так, словно болезни нет. Никто не носит маски, не соблюдает социальную дистанцию, даже на рынках люди не носят перчатки ... Мы слишком рано расслабились", — написал Кадыров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".