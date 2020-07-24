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Кадыров отметил, что жители Чечни не носят маски после снятия ограничений
Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что после снятия ограничений, связанных с коронавирусом, жители региона не соблюдают рекомендации Роспотребнадзора — не... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T03:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
чеченская республика (чечня)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чеченская республика (чечня), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), рамзан кадыров, общество

Кадыров отметил, что жители Чечни не носят маски после снятия ограничений

03:32 24.07.2020 (обновлено: 03:44 24.07.2020)
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© Пресс-служба администрации ЧР / Перейти в фотобанкГлава Чечни Рамзан Кадыров провел заседание оперштаба по борьбе с распространением коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров провел заседание оперштаба по борьбе с распространением коронавируса
© Пресс-служба администрации ЧР
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что после снятия ограничений, связанных с коронавирусом, жители региона не соблюдают рекомендации Роспотребнадзора — не носят маски и перчатки, а также не соблюдают социальную дистанцию.
Кадыров 21 июня объявил о начале третьего этапа снятия ограничений в республике, введенных из-за коронавируса, были отменены пропускной режим и ограничения на передвижение внутри региона. Границы Чечни были закрыты с 5 апреля для въезда и выезда из-за коронавируса, за исключением транзитного транспорта и продовольственных поставок.

"Создается впечатление, что вопрос с коронавирусом у нас закрыт преждевременно. Мы снимали ограничения в надежде на то, что будут соблюдаться все рекомендации Роспотребнадзора. Но люди ведут себя так, словно болезни нет. Никто не носит маски, не соблюдает социальную дистанцию, даже на рынках люди не носят перчатки ... Мы слишком рано расслабились", — написал Кадыров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он уточнил, что в целом обстановка в регионе стабильная, однако с момента снятия ограничений наблюдается рост числа людей, заболевших пневмонией.
"В целом обстановка остается стабильной. Врачи отмечают, что у большинства инфицированных болезнь протекает в легкой форме ... Тревожит следующий факт — с момента снятия ограничений (22 июня) наблюдается стойкое возрастание количества заболевших пневмонией, в среднем — 130 человек, а за прошедшие сутки — 168 человек", — добавил он.
Глава региона подчеркнул, что если организации и предприятия общественного питания и торговли не будут соблюдать предписания Роспотребнадзора, они будут закрыты.
"Проведено более 830 мониторинговых мероприятий с момента снятия ограничений на первом этапе. Проверены организации и предприятия общественного питания и торговли, выявлено, что в большинстве случаев не соблюдаются предписания Роспотребнадзора. В таких случаях мы будем поступать жестко. Если рынки, магазины, рестораны, кафе не соблюдают санитарные нормы, будем их закрывать", — написал Кадыров.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
14 июля, 19:33Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Чеченская республика (Чечня)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Рамзан КадыровОбщество
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