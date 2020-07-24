Кадыров отметил, что жители Чечни не носят маски после снятия ограничений

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что после снятия ограничений, связанных с коронавирусом, жители региона не соблюдают рекомендации Роспотребнадзора — не носят маски и перчатки, а также не соблюдают социальную дистанцию.
Кадыров 21 июня объявил о начале третьего этапа снятия ограничений в республике, введенных из-за коронавируса, были отменены пропускной режим и ограничения на передвижение внутри региона. Границы Чечни были закрыты с 5 апреля для въезда и выезда из-за коронавируса, за исключением транзитного транспорта и продовольственных поставок.
"Создается впечатление, что вопрос с коронавирусом у нас закрыт преждевременно. Мы снимали ограничения в надежде на то, что будут соблюдаться все рекомендации Роспотребнадзора. Но люди ведут себя так, словно болезни нет. Никто не носит маски, не соблюдает социальную дистанцию, даже на рынках люди не носят перчатки ... Мы слишком рано расслабились", — написал Кадыров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он уточнил, что в целом обстановка в регионе стабильная, однако с момента снятия ограничений наблюдается рост числа людей, заболевших пневмонией.
"В целом обстановка остается стабильной. Врачи отмечают, что у большинства инфицированных болезнь протекает в легкой форме ... Тревожит следующий факт — с момента снятия ограничений (22 июня) наблюдается стойкое возрастание количества заболевших пневмонией, в среднем — 130 человек, а за прошедшие сутки — 168 человек", — добавил он.
Глава региона подчеркнул, что если организации и предприятия общественного питания и торговли не будут соблюдать предписания Роспотребнадзора, они будут закрыты.
"Проведено более 830 мониторинговых мероприятий с момента снятия ограничений на первом этапе. Проверены организации и предприятия общественного питания и торговли, выявлено, что в большинстве случаев не соблюдаются предписания Роспотребнадзора. В таких случаях мы будем поступать жестко. Если рынки, магазины, рестораны, кафе не соблюдают санитарные нормы, будем их закрывать", — написал Кадыров.
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