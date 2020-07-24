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Иран направит письма генсеку ООН и в Совбез по инциденту с самолетом
Постпредство Ирана при ООН направит официальные письма генсеку организации, а также в Совет Безопасности с изложением деталей инцидента с перехватом иранского... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T03:29
эт-танф
антониу гутерреш
маджид тахт-раванчи
мид ирана
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Иран направит письма генсеку ООН и в Совбез по инциденту с самолетом

03:29 24.07.2020
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
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ООН, 24 июл – РИА Новости, Алан Булкаты. Постпредство Ирана при ООН направит официальные письма генсеку организации, а также в Совет Безопасности с изложением деталей инцидента с перехватом иранского лайнера, сообщили РИА Новости в миссии ИРИ.
Ранее сообщалось о сближении истребителей с иранским пассажирским самолетом авиакомпании Mahan Air, летевшим из Тегерана в Бейрут. Первоначально была информация о том, что истребители, перехватившие иранский пассажирский самолет, могли быть израильскими, затем телерадиокомпания IRIB со ссылкой на данные экипажа самолета сообщила, что речь идет об американских перехватчиках. МИД Ирана сообщил, что Тегеран изучает обстоятельства происшествия, однако не стал указывать на виновного. В Тегеране отметили, что примут необходимые политические и правовые меры, как только получат дополнительную информацию о нем.
Как указали в постпредстве Ирана при ООН, в четверг иранский постпред Маджид Тахт-Раванчи провел экстренный телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.
"Мы отправим официальное письмо генеральному секретарю ООН и в Совет Безопасности ООН о деталях этого инцидента и попросим их принять меры", - сказал собеседник агентства.
Иранские СМИ сообщали о нескольких пострадавших, когда пилот самолета пытался уйти от столкновения с истребителями. Инцидент, по данным СМИ, произошел в районе Эт-Танф на территории Сирии, где расположены американские силы. Пассажирский самолет приземлился в Бейруте, высадил пассажиров, дозаправился, после чего вылетел обратно в Тегеран.
Истребитель ВВС США F-15
Вчера, 03:12
СМИ: F-15 ВВС США пролетел на безопасном расстоянии от иранского лайнера
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Эт-ТанфАнтониу ГутеррешМаджид Тахт-РаванчиМИД ИранаСовет Безопасности ООНСирияТегеран (город)ООНИранВ мире
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