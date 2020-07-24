В Подмосковье госорганы возобновляют предоставление услуг в полном объеме

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Государственные органы, функционирующие на территории Государственные органы, функционирующие на территории Московской области , возобновляют предоставление услуг в своих зданиях в полном объеме с пятницы, 24 июля, следует из постановления губернатора Подмосковья Андрея Воробьева , размещенного на сайте регионального правительства.

"Проведение официальных мероприятий, организуемых исполнительными органами государственной власти Московской области или с участием исполнительных органов государственной власти Московской области, возможно не ранее 24 июля 2020 года", - говорится в документе.

В Подмосковье сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также лиц с определенным рядом хронических заболеваний, отмечается в постановлении. Социальное дистанцирование и маски по-прежнему обязательны в общественных местах.

Кроме этого, лица, контактировавшие с больными коронавирусом, обязаны соблюдать изоляцию, говорится в материалах. Сохраняется и требование на соблюдение расстояния не менее пяти метров при занятиях физкультурой на открытом воздухе и группой не более пяти человек.

Запрет на проведение публичных мероприятий и посещение ночных клубов и дискотек также действует в регионе.

Ранее Воробьев сообщил, что ситуация с коронавирусом в Подмосковье стабилизируется и регион переходит на третий этап смягчения ограничений.

Накануне в Московской области выявили 145 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зафиксировано более 62 тысяч случаев заболевания коронавирусом. За время пандемии выздоровели свыше 44 тысяч человек, скончались - 1075 заболевших.