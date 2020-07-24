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В Подмосковье госорганы возобновляют предоставление услуг в полном объеме
Государственные органы, функционирующие на территории Московской области, возобновляют предоставление услуг в своих зданиях в полном объеме с пятницы, 24 июля,... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T03:19
2020-07-24T03:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости.
Государственные органы, функционирующие на территории Московской области
, возобновляют предоставление услуг в своих зданиях в полном объеме с пятницы, 24 июля, следует из постановления губернатора Подмосковья Андрея Воробьева
, размещенного на сайте
регионального правительства.
"Проведение официальных мероприятий, организуемых исполнительными органами государственной власти Московской области или с участием исполнительных органов государственной власти Московской области, возможно не ранее 24 июля 2020 года", - говорится в документе.
В Подмосковье сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также лиц с определенным рядом хронических заболеваний, отмечается в постановлении. Социальное дистанцирование и маски по-прежнему обязательны в общественных местах.
Кроме этого, лица, контактировавшие с больными коронавирусом, обязаны соблюдать изоляцию, говорится в материалах. Сохраняется и требование на соблюдение расстояния не менее пяти метров при занятиях физкультурой на открытом воздухе и группой не более пяти человек.
Запрет на проведение публичных мероприятий и посещение ночных клубов и дискотек также действует в регионе.
Ранее Воробьев сообщил, что ситуация с коронавирусом в Подмосковье стабилизируется и регион переходит на третий этап смягчения ограничений.
Накануне в Московской области выявили 145 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зафиксировано более 62 тысяч случаев заболевания коронавирусом. За время пандемии выздоровели свыше 44 тысяч человек, скончались - 1075 заболевших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.