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Распространение нового коронавируса
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В Подмосковье госорганы возобновляют предоставление услуг в полном объеме
Государственные органы, функционирующие на территории Московской области, возобновляют предоставление услуг в своих зданиях в полном объеме с пятницы, 24 июля,... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T03:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье госорганы возобновляют предоставление услуг в полном объеме

03:19 24.07.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковЗона доступа к единому порталу государственных услуг
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Государственные органы, функционирующие на территории Московской области, возобновляют предоставление услуг в своих зданиях в полном объеме с пятницы, 24 июля, следует из постановления губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, размещенного на сайте регионального правительства.
"Проведение официальных мероприятий, организуемых исполнительными органами государственной власти Московской области или с участием исполнительных органов государственной власти Московской области, возможно не ранее 24 июля 2020 года", - говорится в документе.
В Подмосковье сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также лиц с определенным рядом хронических заболеваний, отмечается в постановлении. Социальное дистанцирование и маски по-прежнему обязательны в общественных местах.
Кроме этого, лица, контактировавшие с больными коронавирусом, обязаны соблюдать изоляцию, говорится в материалах. Сохраняется и требование на соблюдение расстояния не менее пяти метров при занятиях физкультурой на открытом воздухе и группой не более пяти человек.
Запрет на проведение публичных мероприятий и посещение ночных клубов и дискотек также действует в регионе.
Ранее Воробьев сообщил, что ситуация с коронавирусом в Подмосковье стабилизируется и регион переходит на третий этап смягчения ограничений.
Накануне в Московской области выявили 145 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зафиксировано более 62 тысяч случаев заболевания коронавирусом. За время пандемии выздоровели свыше 44 тысяч человек, скончались - 1075 заболевших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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