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Распространение нового коронавируса
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В Бразилии выявили почти 60 тысяч новых случаев COVID-19
Число подтвержденных случаев COVID-19 в Бразилии за сутки выросло на 59 961, до 2 287 475 человек, сообщил минздрав страны. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T03:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
бразилия
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, бразилия, в мире

В Бразилии выявили почти 60 тысяч новых случаев COVID-19

03:13 24.07.2020 (обновлено: 03:24 24.07.2020)
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© AP Photo / Felipe DanaМогилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
© AP Photo / Felipe Dana
БУЭНОС-АЙРЕС, 24 июл — РИА Новости. Число подтвержденных случаев COVID-19 в Бразилии за сутки выросло на 59 961, до 2 287 475 человек, сообщил минздрав страны.
В настоящее время выздоровели 1 570 237 пациентов.
За последние 24 часа от коронавируса скончались 1 311 человек, общее число погибших составляет 84 082 пациента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БразилияВ мире
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