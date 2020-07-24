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СМИ: F-15 ВВС США пролетел на безопасном расстоянии от иранского лайнера
Американский истребитель F-15 пролетел в визуальной видимости от иранского пассажирского самолета, но с соблюдением безопасной дистанции, передает агентство... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T04:02
мид ирана
f-15se
сирия
тегеран (город)
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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мид ирана, f-15se, сирия, тегеран (город), иран, сша, в мире

СМИ: F-15 ВВС США пролетел на безопасном расстоянии от иранского лайнера

03:12 24.07.2020 (обновлено: 04:02 24.07.2020)
479
© U.S. Air Force /Airman 1st Class Daniel LileИстребитель ВВС США F-15
Истребитель ВВС США F-15
© U.S. Air Force /Airman 1st Class Daniel Lile
Истребитель ВВС США F-15. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Американский истребитель F-15 пролетел в визуальной видимости от иранского пассажирского самолета, но с соблюдением безопасной дистанции, передает агентство Рейтер со ссылкой на два источника в администрации США.
Один из собеседников агентства подтвердил, что инцидент произошел в воздушном пространстве Сирии.
Ранее сообщалось о сближении истребителей с иранским пассажирским самолетом авиакомпании Mahan Air, летевшим из Тегерана в Бейрут. Первоначально была информация о том, что истребители, перехватившие иранский пассажирский самолет, могли быть израильскими, затем телерадиокомпания IRIB со ссылкой на данные экипажа самолета сообщила, что речь идет об американских перехватчиках.
Иранские СМИ сообщали о нескольких пострадавших, когда пилот самолета пытался уйти от столкновения с истребителями. Инцидент, по данным СМИ, произошел в районе Эт-Танф на территории Сирии, где расположены американские силы. Пассажирский самолет приземлился в Бейруте, высадил пассажиров, дозаправился, после чего вылетел обратно в Тегеран.
МИД Ирана сообщил, что Тегеран изучает обстоятельства происшествия, однако не стал указывать на виновного. В Тегеране отметили, что примут необходимые политические и правовые меры, как только получат дополнительную информацию о нем.
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МИД ИранаF-15SEСирияТегеран (город)ИранСШАВ мире
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