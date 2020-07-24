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https://ria.ru/20200724/1574830895.html
Трамп считает, что в России "очень тяжелое время" из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп считает, что Россия тяжело переживает коронавирус. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
дональд трамп
сергей собянин
москва
сша
в мире
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https://ria.ru/20200723/1574822287.html
Путин с Трампом более откровенен, чем с россиянами. А Трамп — сама простота, Путин ему по секрету рассказал, чего у нас на самом деле творится, а тот совсем язык за зубами держать не может.
46
Ну если в России очень тяжело, тогда как назвать положение в америке, если там заражаются на порядок больше, 5 тысяч в РФ против 50 тысяч в сша
37
25
россия
москва
сша
РИА Новости
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353
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574669165_0:13:2200:1251_1400x0_80_0_0_338336b560898c677622f0c2a556acdb.jpg
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дональд трамп, сергей собянин, москва, сша, в мире

Трамп считает, что в России "очень тяжелое время" из-за коронавируса

03:04 24.07.2020 (обновлено: 11:33 24.07.2020)
6571
© REUTERS / Tasos KatopodisДональд Трамп в медицинской маске
Дональд Трамп в медицинской маске
© REUTERS / Tasos Katopodis
ВАШИНГТОН, 24 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Россия тяжело переживает коронавирус.

"Утром я говорил с президентом России Путиным, и они проходят сейчас через очень тяжелое время с этим, особенно в Москве", — сказал он в пятницу журналистам.

По последним данным оперативного штаба, в России выявлены 795 038 заболевших COVID-19, 5848 скончались. На этой неделе в стране впервые с апреля фиксируют прирост заболевших менее шести тысяч в сутки. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в четверг, что ситуация с коронавирусом в российской столице стабильно позитивная. Он отметил, что город в движении и динамике практически восстановил объемы, которые были до пандемии.
США лидируют в мировой статистике по заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции, в этой стране на данный момент зарегистрированы более четверти от всех подтвержденных случаев на планете. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших в США превысило четыре миллиона, умерли более 143 тысяч пациентов с COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияДональд ТрампСергей СобянинМоскваСШАВ мире
Популярные комментарии
Путин с Трампом более откровенен, чем с россиянами. А Трамп — сама простота, Путин ему по секрету рассказал, чего у нас на самом деле творится, а тот совсем язык за зубами держать не может.
24 июля, 06:02
КМКалинка Малинкова
5800033
Ну если в России очень тяжело, тогда как назвать положение в америке, если там заражаются на порядок больше, 5 тысяч в РФ против 50 тысяч в сша
24 июля, 05:16
John Spirrov
3011005
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