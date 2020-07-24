Трамп считает, что в России "очень тяжелое время" из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 24 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Россия тяжело переживает коронавирус.
"Утром я говорил с президентом России Путиным, и они проходят сейчас через очень тяжелое время с этим, особенно в Москве", — сказал он в пятницу журналистам.
По последним данным оперативного штаба, в России выявлены 795 038 заболевших COVID-19, 5848 скончались. На этой неделе в стране впервые с апреля фиксируют прирост заболевших менее шести тысяч в сутки. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в четверг, что ситуация с коронавирусом в российской столице стабильно позитивная. Он отметил, что город в движении и динамике практически восстановил объемы, которые были до пандемии.
США лидируют в мировой статистике по заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции, в этой стране на данный момент зарегистрированы более четверти от всех подтвержденных случаев на планете. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших в США превысило четыре миллиона, умерли более 143 тысяч пациентов с COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.