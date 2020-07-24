Трамп считает, что в России "очень тяжелое время" из-за коронавируса

"Утром я говорил с президентом России Путиным, и они проходят сейчас через очень тяжелое время с этим, особенно в Москве", — сказал он в пятницу журналистам.

США лидируют в мировой статистике по заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции, в этой стране на данный момент зарегистрированы более четверти от всех подтвержденных случаев на планете. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших в США превысило четыре миллиона, умерли более 143 тысяч пациентов с COVID-19.