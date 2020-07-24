https://ria.ru/20200724/1574830819.html
В Болгарии протестующие заблокировали несколько транспортных развязок
Участники акций протеста, требующие отставки правительства, в ночь на пятницу заблокировали несколько транспортных развязок в центре Софии, сообщает Болгарское... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T02:52
2020-07-24T02:52
бойко борисов
софия (город)
болгария
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бойко борисов, софия (город), болгария, в мире
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости.
Участники акций протеста, требующие отставки правительства, в ночь на пятницу заблокировали несколько транспортных развязок в центре Софии
, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
Ранее премьер-министр Болгарии Бойко Борисов
на фоне не утихающих протестов объявил об отставке министров финансов, экономики, внутренних дел и туризма. Однако протестующие продолжают требовать отставку всего правительства.
В четверг вечером демонстранты разделились на девять колонн, которые направились к девяти различным объектам в болгарской столице. В частности, протестующими заблокирован Львов мост – важная развязка, соединяющая Центральный железнодорожный вокзал с центром города. Также перекрыт Орлов мост, где пересекаются два центральных бульвара Софии.
Протесты проходят мирно, без столкновений с силами правопорядка. На фотографиях, опубликованных на сайте радио, видно, что часть протестующих сидит на проезжей части, многие держат флаги Болгарии, одна из участниц акции пришла вместе со своей собакой.
Протесты в Болгарии продолжаются с 9 июля. Они начались в Софии с многотысячной акции поддержки президента Румена Радева, который еще в феврале заявил об утрате правительством его доверия.