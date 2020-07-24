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СМИ сообщило подробности побега Карлоса Гона
Сын бывшего президента автоконцерна Nissan Карлоса Гона заплатил 500 тысяч долларов за побег отца из Японии, передает Блумберг со ссылкой на федеральную... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T07:09
карлос гон
турция
япония
ливан
в мире
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турция
япония
ливан
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/29184/19/291841916_0:35:2578:1485_1400x0_80_0_0_54c67a42980bcdd68f4efee1a1569f1c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
карлос гон, турция, япония, ливан, в мире

СМИ сообщило подробности побега Карлоса Гона

02:40 24.07.2020 (обновлено: 07:09 24.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкКарлос Гон на встрече с премьер-министром РФ Владимиром Путиным
Карлос Гон на встрече с премьер-министром РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Сын бывшего президента автоконцерна Nissan Карлоса Гона заплатил 500 тысяч долларов за побег отца из Японии, передает Блумберг со ссылкой на федеральную прокуратуру США.
Согласно заявлению, Энтони Гон перевел 500 тысяч долларов в криптовалюте Питеру Тейлору, сыну американского спецназовца Майкла Тейлора. Он отправил перевод после того, как Карлос Гон вылетел из Японии на частном самолете в ящике для музыкальных инструментов.
Карлос Гон
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Ранее агентство Рейтер со ссылкой на материалы дела сообщало, что сам Гон-старший перевел 862 тысячи долларов на счета компании Promote Fox LLC, которой управляет Питер Тэйлор. Таким образом, по данным прокуратуры, семья Тейлоров в общей сложности получила 1,36 миллиона долларов.
Питера Тэйлора и его отца Майкла задержали в США в мае, их могут экстрадировать в Японию. Американская прокуратура предоставила данные о платежах от сына Карлоса Гона после того, как Тейлоры попытались в третий раз добиться своего освобождения под залог. По мнению прокурора, они получили настолько щедрое вознаграждение от семьи Гона, что теперь смогут бежать из страны.
Весной 2019 года Гона выпустили из тюрьмы под подписку о невыезде. В самом конце прошлого года выяснилось, что ему удалось сбежать из Японии через Турцию в Ливан на частном самолете, предположительно, в ящике для перевозки музыкального оборудования.
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Карлос ГонТурцияЯпонияЛиванВ мире
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