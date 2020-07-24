СМИ сообщило подробности побега Карлоса Гона

Согласно заявлению, Энтони Гон перевел 500 тысяч долларов в криптовалюте Питеру Тейлору, сыну американского спецназовца Майкла Тейлора. Он отправил перевод после того, как Карлос Гон вылетел из Японии на частном самолете в ящике для музыкальных инструментов.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на материалы дела сообщало, что сам Гон-старший перевел 862 тысячи долларов на счета компании Promote Fox LLC, которой управляет Питер Тэйлор. Таким образом, по данным прокуратуры, семья Тейлоров в общей сложности получила 1,36 миллиона долларов.

Питера Тэйлора и его отца Майкла задержали в США в мае, их могут экстрадировать в Японию. Американская прокуратура предоставила данные о платежах от сына Карлоса Гона после того, как Тейлоры попытались в третий раз добиться своего освобождения под залог. По мнению прокурора, они получили настолько щедрое вознаграждение от семьи Гона, что теперь смогут бежать из страны.