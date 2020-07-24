Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200724/1574830697.html
Помпео призвал сформировать "новый альянс демократий" против Китая
Госсекретарь США Майк Помпео в четверг призвал сформировать "новый альянс демократий" для противодействия Китаю. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T04:04
майк помпео
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574735768_0:176:3072:1904_1400x0_80_0_0_a8e535ed7ef2bab57cc9326594ae5774.jpg
https://ria.ru/20200724/1574829161.html
Самый рентабельный товар это демократия... в новой обложке с новым ценником ее опять можно продать свободным папуасам...
103
Угу, давайте, всем своим демократичным миром. Только без нас, пожалуйста, мы под санкциями, мы в сторонке понаблюдаем.
68
китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574735768_0:176:3072:1904_1400x0_80_0_0_a8e535ed7ef2bab57cc9326594ae5774.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574735768_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_b66b5063f4ef961d95478d4137af2ec2.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574735768_692:0:2740:2048_1400x0_80_0_0_839acd0363fd060498670cc4c5308970.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
майк помпео, китай, сша, в мире

Помпео призвал сформировать "новый альянс демократий" против Китая

02:11 24.07.2020 (обновлено: 04:04 24.07.2020)
5993
© REUTERS / Mads Claus Rasmussen/Ritzau ScanpixГоссекретарь США Майк Помпео в Копенгагене
Госсекретарь США Майк Помпео в Копенгагене
© REUTERS / Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
ВАШИНГТОН, 24 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео в четверг призвал сформировать "новый альянс демократий" для противодействия Китаю.

"Мы не можем справиться с этим вызовом в одиночку. ООН, НАТО, G7, G20, нашей объединенной экономической, дипломатической и военной мощи, безусловно, достаточно, чтобы ответить на этот вызов, если она будет четко и мужественно использована", — заявило Помпео, выступая в Калифорнии.

Он предупредил, что "если свободный мир не изменит коммунистический Китай, коммунистический Китай изменит нас".
Госсекретарь добавил, что теперь "не может быть возврата к прошлым практикам только потому, что они комфортны или удобны".
"Может быть, пришло время для новой группы единомышленников, нового альянса демократий. У нас есть инструменты. Теперь нам нужна воля", — заключил Помпео.
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
Вчера, 00:26
Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР
192133329134
Майк ПомпеоКитайСШАВ мире
Популярные комментарии
Самый рентабельный товар это демократия... в новой обложке с новым ценником ее опять можно продать свободным папуасам...
24 июля, 02:52
Сергей Б
9260005
Угу, давайте, всем своим демократичным миром. Только без нас, пожалуйста, мы под санкциями, мы в сторонке понаблюдаем.
24 июля, 02:31
Себекхотеп III
5611019
Рекомендуем
Юлия Тимошенко
Тимошенко рассказала о неожиданном "решении Зеленского" по газу
Полицейский у консульства США в Чэнду
Китай потребовал от США закрыть генконсульство в городе Чэнду
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
МИД ответил на требование Зеленского расшифровать Минские соглашения
Кадр видео, снятого в салоне иранского пассажирского самолета после перехвата американским истребителем F-15
Пентагон прокомментировал инцидент с иранским лайнером
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
Дональд Трамп в медицинской маске
Трамп считает, что в России "очень тяжелое время" из-за коронавируса
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД ответил на предложение Помпео создать альянс против Китая
Участники акции по Brexit в Лондоне
Британские власти готовятся услужить Владимиру Путину
Российские рубли
В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
Протесты в Портленде
Паника в США: "зеленые человечки" захватывают американские города
Трубы на наземном стыковочном пункте газопровода Северный поток-2 в Любмине
"Убирайтесь немедленно". США угрожают Европе санкциями
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Соседи раскрыли детали убийства москвички накануне свадьбы
Акция протеста против прекращения членства Великобритании в ЕС у здания парламента в Лондоне
Великобритания против ЕС: борьба продолжается, исход неясен
Подписание соглашения по созданию Восточно-Средиземноморского трубопровода. Январь 2020 года
Газ и Израиль: как Европа нашла еще одну замену России
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев посетил краевую клиническую больницу
Врио главы Хабаровского края сменил трех чиновников из команды Фургала
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
23:56YouTube прокомментировала иск сооснователя Apple о мошенничестве
23:45Израиль атаковал объекты на юге Сирии
23:43Трамп подписал указ о снижении цен на лекарства в США
23:32Участок Сокольнической линии московского метро закрылся до 28 июля
23:18США ослабили ограничения на экспорт беспилотников
Лента новостейМолния