https://ria.ru/20200724/1574830697.html
Помпео призвал сформировать "новый альянс демократий" против Китая
Госсекретарь США Майк Помпео в четверг призвал сформировать "новый альянс демократий" для противодействия Китаю. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T02:11
2020-07-24T04:04
майк помпео
китай
сша
в мире
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https://ria.ru/20200724/1574829161.html
Сергей Б
Самый рентабельный товар это демократия... в новой обложке с новым ценником ее опять можно продать свободным папуасам...
103
Себекхотеп III
Угу, давайте, всем своим демократичным миром. Только без нас, пожалуйста, мы под санкциями, мы в сторонке понаблюдаем.
68
китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574735768_0:176:3072:1904_1400x0_80_0_0_a8e535ed7ef2bab57cc9326594ae5774.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майк помпео, китай, сша, в мире