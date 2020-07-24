Помпео призвал сформировать "новый альянс демократий" против Китая

"Мы не можем справиться с этим вызовом в одиночку. ООН, НАТО, G7, G20, нашей объединенной экономической, дипломатической и военной мощи, безусловно, достаточно, чтобы ответить на этот вызов, если она будет четко и мужественно использована", — заявило Помпео, выступая в Калифорнии.