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В Израиле отказались комментировать инцидент с иранским самолетом
Армия Израиля не комментирует сообщения иностранных СМИ, сообщили РИА Новости в армейской пресс-службе относительно инцидента с иранским пассажирским самолетом, РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T02:10
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РИА Новости
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353
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тегеран (город), иран, бейрут, израиль, в мире

В Израиле отказались комментировать инцидент с иранским самолетом

02:10 24.07.2020
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© AP Photo / Ariel SchalitИстребитель F-15 ВВС Израиля
Истребитель F-15 ВВС Израиля
© AP Photo / Ariel Schalit
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июл – РИА Новости. Армия Израиля не комментирует сообщения иностранных СМИ, сообщили РИА Новости в армейской пресс-службе относительно инцидента с иранским пассажирским самолетом, летевшим в Ливан.
"Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", - сообщили в пресс-службе армии на запрос РИА Новости.
Ранее сообщалось о сближении истребителей с иранским пассажирским самолетом авиакомпании Mahan Air, летевшим из Тегерана в Бейрут. Первоначально сообщалось о том, что истребители, перехватившие иранский пассажирский самолёт, могли быть израильскими, затем телерадиокомпания IRIB со ссылкой на данные экипажа самолета сообщила, что речь идёт об американских истребителях.
Иранские СМИ сначала сообщили, что пострадали несколько человек, когда пилот самолета пытался уйти от столкновения с истребителями. В свою очередь, глава ливанского Красного креста Джордж Катана сообщил телеканалу Аль-Джадид, что среди пассажиров раненых нет.
Пассажирский самолет приземлился в Бейруте, после чего вылетел в Тегеран, отмечают СМИ.
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави
23 июля, 23:49
МИД Ирана прокомментировал инцидент с летевшим в Бейрут самолетом
23122194
Тегеран (город)ИранБейрутИзраильВ мире
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