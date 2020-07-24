Защита Льва Парнаса попросила смягчить условия домашнего ареста

"На этой неделе супруга господина Парнаса сломала фибулу (малую берцовую кость), когда играла с детьми. У нее запланирован визит к хирургу-ортопеду завтра, и она будет ограничена в дееспособности на значительный период, который еще предстоит определить. Помощь господина Парнаса вне дома необходима", - говорится в письме.