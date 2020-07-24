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Защита Льва Парнаса попросила смягчить условия домашнего ареста
Защита Льва Парнаса, обвиняемого в США в нарушении правил ведения избирательных кампаний, обратилась в суд с просьбой смягчить ему условия домашнего ареста в... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T02:05
лев парнас
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353
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лев парнас, хантер байден, владимир зеленский, джо байден, сша, в мире

Защита Льва Парнаса попросила смягчить условия домашнего ареста

02:05 24.07.2020
87
© AP Photo / Mark LennihanЛев Парнас покидает федеральный суд после предъявления обвинения. 23 октября 2019
Лев Парнас покидает федеральный суд после предъявления обвинения. 23 октября 2019
© AP Photo / Mark Lennihan
ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Защита Льва Парнаса, обвиняемого в США в нарушении правил ведения избирательных кампаний, обратилась в суд с просьбой смягчить ему условия домашнего ареста в связи с переломом у его супруги, говорится в копии запроса в базе судебных документов.
"На этой неделе супруга господина Парнаса сломала фибулу (малую берцовую кость), когда играла с детьми. У нее запланирован визит к хирургу-ортопеду завтра, и она будет ограничена в дееспособности на значительный период, который еще предстоит определить. Помощь господина Парнаса вне дома необходима", - говорится в письме.
В этой связи адвокат просит сменить строгий домашний арест на ограниченный при соблюдении ряда условий. Перемещения предлагается разрешить только в районе округа Палм-Бич, штат Флорида. Поводом для выхода может быть только покупка продуктов и хозтоваров, выход с детьми, выгул собаки, сопровождение супруги в больницу.
Срок этих послаблений защита предлагает обозначить как "до выздоровления Светланы Парнас".
Суд присяжных по этому делу назначен на 1 февраля. До того Парнас находится дома.
Президент США Дональд Трамп
25 января, 06:41
Трамп заявил, что не просил Парнаса помочь уволить посла на Украине
Граждане США Лев Парнас и Игорь Фруман (выходцы из СССР, уроженцы Украины и Белоруссии) обвиняются в США в незаконных пожертвованиях американским политикам от лица неназванных украинских чиновников и российского предпринимателя. По данным ряда СМИ, получателем денег мог быть и штаб президента США Дональда Трампа. Кроме того, утверждается, что Парнас и Фруман помогали адвокату Трампа Руди Джулиани вести собственное расследование в отношении деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи на Украине.
Парнас также заявлял, что с ведома Трампа помогал отстранению от службы посла США на Украине Мари Йованович. В доказательство он обнародовал аудиозапись разговора с Трампом в 2018 году.
Президент США Дональд Трамп
17 января, 04:33
Адвокат Парнаса опубликовал видео, на котором тот общается с Трампом
Отставка Йованович была одним из эпизодов в деле об импичменте Трампу, которого демократы обвиняют в превышении полномочий и воспрепятствовании работе конгресса. Демократы обвиняют президента в том, что он требовал от президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против работавшего в стране Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента, а ныне кандидата в президенты демократа Джо Байдена. В обмен Трамп обещал разморозить уже выделенную конгрессом военную помощь. Глава государства отрицает обвинения.
Парнас не смог выступить на процессе в сенате США, поскольку республиканцы заблокировали вызов дополнительных свидетелей.
Лев Парнас
29 января, 23:28
Льва Парнаса выгнали со слушаний по импичменту Трампа
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Лев ПарнасХантер БайденВладимир ЗеленскийДжо БайденСШАВ мире
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