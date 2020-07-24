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Эксперты дали прогноз по ставкам по вкладам к концу года
Российские банки в текущем году продолжат снижать ставки по рублевым вкладам: к концу года средняя максимальная ставка уже опустится до 4% и даже ниже, ожидают... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T01:52
эльвира набиуллина
роман жуков
центральный банк рф (цб рф)
втб
россельхозбанк
экономика
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353
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эльвира набиуллина, роман жуков, центральный банк рф (цб рф), втб, россельхозбанк, экономика

Эксперты дали прогноз по ставкам по вкладам к концу года

01:52 24.07.2020
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© Depositphotos / SergeyNivensЭкономический анализ
Экономический анализ
© Depositphotos / SergeyNivens
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российские банки в текущем году продолжат снижать ставки по рублевым вкладам: к концу года средняя максимальная ставка уже опустится до 4% и даже ниже, ожидают опрошенные РИА Новости эксперты и кредитные организации.
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, снижается с начала года. В начале января она составляла 5,93%, а уже по итогам второй декады июля упала до рекордно низких 4,55%. Это происходит во многом из-за уменьшения ключевой ставки, которая в настоящее время находится на историческом минимуме в 4,5%.
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Наименьшую среднюю ставку ждет руководитель рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин, по его прогнозу, она может двигаться в сторону 3% годовых. Такое существенное движение доходности вкладов вниз будет обусловлено наличием у некоторых крупных игроков депозитов со ставками ниже 4% и тем, что в условиях крайне низкой процентной маржи банки будут стремиться увеличить ее, снижая стоимость фондирования, пояснил он. Согласно прогнозу замглавы розничного блока МИнБанка Роман Жуков, средняя максимальная доходность рублевых депозитов в концу года не будет превышать 3,5%.
Экономист "БКС Премьер" Антон Покатович указывает, что в ближайшие два-три месяца ставки по рублевым депозитам опустятся к уровням 4,1-4,4%. "На более дальнем горизонте до конца этого года ставки по вкладам могут опускаться к уровням 3,5-3,8% в том случае, если ЦБ сохранит тренд на дальнейшее смягчение монетарных условий", - добавил он. Максимальная средняя доходность депозитов к концу года может составить менее 4%, если Банк России продолжит снижение ключевой ставки, соглашается управляющий директор "Абсолют банка" Антон Павлов.
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"Вслед за снижением ключевой ставки, депозитные ставки также будут корректироваться в сторону понижения. К концу года мы вероятно увидим среднюю ставку по рублевым депозитам на уровне 4% годовых", - ожидает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.
Директор розничных продуктов банка "Дом.РФ" Евгений Шитиков прогнозирует падение средней максимальной ставки еще на 0,3-0,6 процентного пункта - до 4%. В ВТБ надеются на среднюю максимальную ставку порядка 4%. Самый оптимистичный прогноз у Россельхозбанка и Московского кредитного банка, которые ждут, что средняя доходность не опустится ниже 4% годовых.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина в июне говорила, что Банк России ожидает, что ставки по вкладам в стране останутся выше инфляции, но доходность по долгосрочным депозитам будет более привлекательной, чем по краткосрочным.
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Эльвира НабиуллинаРоман ЖуковЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ВТБРоссельхозбанкЭкономика
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