Эксперты дали прогноз по ставкам по вкладам к концу года

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, снижается с начала года. В начале января она составляла 5,93%, а уже по итогам второй декады июля упала до рекордно низких 4,55%. Это происходит во многом из-за уменьшения ключевой ставки, которая в настоящее время находится на историческом минимуме в 4,5%.