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Сезон или не сезон: когда можно покупать арбузы?
Традиционно лето начинается с клубники и черешни, а заканчивается арбузами. Тем не менее бахчевые уже появились на прилавках рынков. Стоит ли бояться этих... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:16
питание
общество
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46
Всю жизнь пугали нитратами в арбузах, и историями, как ими травятся на всех каналах и газетах, а после того, как проголосовали за обнуление сроков дружно - "За!", оказалось, что арбузы не колят и нитраты в сам арбуз не попадает, а только в листья... Кушайте, кушайте дорогие россияне, не подавитесь... Это что реализация сокращения населения земли по программе "Золотого миллиарда" населения в действии?
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
питание, общество

Сезон или не сезон: когда можно покупать арбузы?

05:23 24.07.2020 (обновлено: 11:16 24.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТорговец арбузами и дынями на одном из бахчевых развалов в Москве. 3 августа 2017
Торговец арбузами и дынями на одном из бахчевых развалов в Москве. 3 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Традиционно лето начинается с клубники и черешни, а заканчивается арбузами. Тем не менее бахчевые уже появились на прилавках рынков. Стоит ли бояться этих ранних арбузов, рассказала радио Sputnik агроном Елизавета Тихонова.
Считается, что самые правильные арбузы созревают к середине августа. В это время в городах появляются специализированные клетки-палатки, где они продаются. Однако в некоторых местах бахчевые можно встретить уже сейчас. И многие опасаются, что есть такие арбузы нельзя, что они насквозь нитратные. Люди считают, что ягоды специально "обкалывают" химией, чтобы побыстрее их вырастить и выставить на продажу. Но такой метод — смерть для арбуза, говорит агроном Елизавета Тихонова.
Выращивание и сбор арбузов
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Три фактора. Раскрыты секреты выбора спелого арбуза
"При массовом выращивании арбузов применять нитраты сложно. Любят говорить, что "колят арбузы". Колоть нитратами невозможно, арбуз умрет. Даже если вводить их через корневую систему. Эти вещества нужны листве и в плод они не пойдут. Единственно, где они могут появиться, то это в кожуре, но ее и так никто не ест", — рассказала радио Sputnik Тихонова.
Тех, кого нитраты в арбузах не пугают, волнует другое — скороспелость плодов. Можно ли покупать те арбузы, что уже есть в продаже?

"Не можно, а нужно. Сейчас в продаже можно встретить дагестанские и иранские арбузы. В Иране получают четыре урожая. В Узбекистане иногда бывает три урожая, первый под пленкой, потом рассадная культура и последняя суходольная. Различаются они только сладостью. Чем больше воды используется при выращивании, тем менее сладок плод. Поэтому самые сладкие суходольные, но они поспевают к концу июля — началу августа", — отметила в беседе с радио Sputnik агроном.

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ПитаниеОбщество
Популярные комментарии
А вы обратили внимание, насколько агрессивнее и наглее стали мухи после голосования? Без всякого опасения залетают на кухню... Я к тому, что связывать какие-либо события с голосованием за поправки сродни шизофрении.
24 июля, 10:40
Серж Лосев
31110004
Всю жизнь пугали нитратами в арбузах, и историями, как ими травятся на всех каналах и газетах, а после того, как проголосовали за обнуление сроков дружно - "За!", оказалось, что арбузы не колят и нитраты в сам арбуз не попадает, а только в листья... Кушайте, кушайте дорогие россияне, не подавитесь... Это что реализация сокращения населения земли по программе "Золотого миллиарда" населения в действии?
24 июля, 06:42
ИИИван Иванов
9311024
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