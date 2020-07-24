Сезон или не сезон: когда можно покупать арбузы?

Считается, что самые правильные арбузы созревают к середине августа. В это время в городах появляются специализированные клетки-палатки, где они продаются. Однако в некоторых местах бахчевые можно встретить уже сейчас. И многие опасаются, что есть такие арбузы нельзя, что они насквозь нитратные. Люди считают, что ягоды специально "обкалывают" химией, чтобы побыстрее их вырастить и выставить на продажу. Но такой метод — смерть для арбуза, говорит агроном Елизавета Тихонова.