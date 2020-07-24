Сезон или не сезон: когда можно покупать арбузы?

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Традиционно лето начинается с клубники и черешни, а заканчивается арбузами. Тем не менее бахчевые уже появились на прилавках рынков. Стоит ли бояться этих ранних арбузов, рассказала радио Sputnik агроном Елизавета Тихонова.
Считается, что самые правильные арбузы созревают к середине августа. В это время в городах появляются специализированные клетки-палатки, где они продаются. Однако в некоторых местах бахчевые можно встретить уже сейчас. И многие опасаются, что есть такие арбузы нельзя, что они насквозь нитратные. Люди считают, что ягоды специально "обкалывают" химией, чтобы побыстрее их вырастить и выставить на продажу. Но такой метод — смерть для арбуза, говорит агроном Елизавета Тихонова.
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"При массовом выращивании арбузов применять нитраты сложно. Любят говорить, что "колят арбузы". Колоть нитратами невозможно, арбуз умрет. Даже если вводить их через корневую систему. Эти вещества нужны листве и в плод они не пойдут. Единственно, где они могут появиться, то это в кожуре, но ее и так никто не ест", — рассказала радио Sputnik Тихонова.
Тех, кого нитраты в арбузах не пугают, волнует другое — скороспелость плодов. Можно ли покупать те арбузы, что уже есть в продаже?
"Не можно, а нужно. Сейчас в продаже можно встретить дагестанские и иранские арбузы. В Иране получают четыре урожая. В Узбекистане иногда бывает три урожая, первый под пленкой, потом рассадная культура и последняя суходольная. Различаются они только сладостью. Чем больше воды используется при выращивании, тем менее сладок плод. Поэтому самые сладкие суходольные, но они поспевают к концу июля — началу августа", — отметила в беседе с радио Sputnik агроном.