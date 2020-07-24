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В Тегеране приземлился перехваченный истребителями иранский самолет
Перехваченный истребителями иранский самолет приземлился в Тегеране, следует из онлайн-табло международного аэропорта имени Имама Хомейни. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T01:31
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мид ирана, сирия, тегеран (город), иран, сша, в мире

В Тегеране приземлился перехваченный истребителями иранский самолет

01:31 24.07.2020
4472
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ТЕГЕРАН, 24 июл - РИА Новости. Перехваченный истребителями иранский самолет приземлился в Тегеране, следует из онлайн-табло международного аэропорта имени Имама Хомейни.
Ранее сообщалось о сближении истребителей с иранским пассажирским самолетом авиакомпании Mahan Air, летевшим из Тегерана в Бейрут.
Первоначально была информация о том, что истребители, перехватившие иранский пассажирский самолет, могли быть израильскими, затем телерадиокомпания IRIB со ссылкой на данные экипажа самолета сообщила, что речь идет об американских истребителях.
МИД Ирана сообщил, что Тегеран изучает обстоятельства происшествия, однако не стал указывать на виновного, сообщив, что примет необходимые политические и правовые меры, как только получит дополнительную информацию о нем.
Однако в ведомстве подчеркнули, что ответственность за любое возможное происшествие с самолетом во время обратного полета в Иран будет лежать на США.
Иранские СМИ сообщали о нескольких пострадавших, когда пилот самолета пытался уйти от столкновения с истребителями. Инцидент, по данным СМИ, произошел в районе Эт-Танф на территории Сирии, где расположены американские силы. Пассажирский самолет приземлился в Бейруте, высадил пассажиров, дозаправился, после чего вылетел обратно в Тегеран.
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МИД ИранаСирияТегеран (город)ИранСШАВ мире
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