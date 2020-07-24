Эксперт рассказал, стоит ли полностью разряжать телефон

"Распространенная информация о том, что срок службы аккумулятора существенно повысится, если вы будете его разряжать до 0% или что работа на ноутбуке со включенным кабелем питания сокращает жизнь аккумулятора – это миф, не имеющий ничего общего с действительностью", — объясняет эксперт.