Эксперт рассказал, стоит ли полностью разряжать телефон

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Полная разрядка телефона актуальна только для калибровки батареи, которая быстро разряжается, но в таком случае у аккумулятора уже начались проблемы и лучше отдать его специалисту, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.
"Распространенная информация о том, что срок службы аккумулятора существенно повысится, если вы будете его разряжать до 0% или что работа на ноутбуке со включенным кабелем питания сокращает жизнь аккумулятора – это миф, не имеющий ничего общего с действительностью", — объясняет эксперт.
Дело в том, что в большинстве современных устройств пользовательской техники используются литий-ионные или литий-полимерные аккумуляторы. Они не требуют полного цикла разрядки и зарядки, это было актуально только для старых типов аккумуляторов.