Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200724/1574829962.html
Эксперт рассказал, стоит ли полностью разряжать телефон
Полная разрядка телефона актуальна только для калибровки батареи, которая быстро разряжается, но в таком случае у аккумулятора уже начались проблемы и лучше... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T07:41
роскачество
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706534_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_74d431fb1a3797a60d49efaf3a080d22.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200716/1574433307.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706534_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_74d431fb1a3797a60d49efaf3a080d22.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706534_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f4153d6a8c7406e2e78d9ed47714b3f0.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706534_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_293c8e8cee75dd9382904f72a80e93f6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роскачество, технологии, общество

Эксперт рассказал, стоит ли полностью разряжать телефон

03:21 24.07.2020 (обновлено: 07:41 24.07.2020)
8466
© Фото : Pixabay License/PexelsСмартфон
Смартфон
© Фото : Pixabay License/Pexels
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Полная разрядка телефона актуальна только для калибровки батареи, которая быстро разряжается, но в таком случае у аккумулятора уже начались проблемы и лучше отдать его специалисту, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.
"Распространенная информация о том, что срок службы аккумулятора существенно повысится, если вы будете его разряжать до 0% или что работа на ноутбуке со включенным кабелем питания сокращает жизнь аккумулятора – это миф, не имеющий ничего общего с действительностью", — объясняет эксперт.
Зарядка смартфона
16 июля, 12:18
Ученые разрабатывают аккумуляторы нового поколения для смартфонов
Дело в том, что в большинстве современных устройств пользовательской техники используются литий-ионные или литий-полимерные аккумуляторы. Они не требуют полного цикла разрядки и зарядки, это было актуально только для старых типов аккумуляторов.
9845377
Обсудить 0
РоскачествоТехнологииОбщество
Рекомендуем
Юлия Тимошенко
Тимошенко рассказала о неожиданном "решении Зеленского" по газу
Денис Майданов и Александр Буйнов на концерте в Луганске 25.02.2018 г.
Жена Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Соседи раскрыли детали убийства москвички накануне свадьбы
Кошка на балконе жилого дома
Сушку белья на балконе посчитали опасной для здоровья
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
Граффити с изображением рэп-исполнителя Децла (Кирилла Толмацкого)
В суде огласили результаты ДНК-теста сына Децла
Российские рубли
В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
Спящая девушка
Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
Логотип мессенджера WhatsApp
В WhatsApp появится долгожданная функция
Торговец арбузами и дынями на одном из бахчевых развалов в Москве. 3 августа 2017
Сезон или не сезон: когда можно покупать арбузы?
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
МИД ответил на требование Зеленского расшифровать Минские соглашения
Гроза в Москве
В МЧС рассказали, как уберечься от молнии
Дональд Трамп в медицинской маске
Трамп считает, что в России "очень тяжелое время" из-за коронавируса
Протесты в Портленде
Паника в США: "зеленые человечки" захватывают американские города
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев посетил краевую клиническую больницу
Врио главы Хабаровского края сменил трех чиновников из команды Фургала
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:42СМИ: в Хьюстоне группа людей пыталась силой открыть дверь консульства КНР
01:40В Бразилии выявили более 55 тысяч новых случаев COVID-19
01:39В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью
01:37На Кипре за полгода поток туристов уменьшился на 84% из-за коронавируса
01:34Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов "Ремдесивира"
01:29Сын Высоцкого ответил на слова Садальского об "отрезанной голове отца"
01:16СМИ: Трампа разозлил запрет флага конфедератов на военных объектах
01:11Бастрыкин рассказал, чему СК уделяет особое внимание
00:53В Крыму опубликовали приметы пропавшего трехлетнего мальчика
00:50В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
00:34В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
00:31Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
00:26Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
00:23В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля
00:11В Сирии сообщили о взрывах на Голанских высотах
23:56YouTube прокомментировала иск сооснователя Apple о мошенничестве
23:45Израиль атаковал объекты на юге Сирии
23:43Трамп подписал указ о снижении цен на лекарства в США
23:32Участок Сокольнической линии московского метро закрылся до 28 июля
23:18США ослабили ограничения на экспорт беспилотников
Лента новостейМолния