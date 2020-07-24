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В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T01:33
россия
центральный банк рф (цб рф)
общество
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В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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60
россия, центральный банк рф (цб рф), общество

В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет

01:18 24.07.2020 (обновлено: 01:33 24.07.2020)
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© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли
© Depositphotos / Fascinadora
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
СРО считают необходимым повысить лимит для исчисления размера льготы до 400 тысяч рублей, чтобы россияне могли возвращать до 52 тысяч ежегодно с добровольных взносов на будущую пенсию. Другой предлагаемый вариант — увеличить лимит до шести процентов от зарплаты.
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Также авторы выразили мнение, что мотивация для населения добровольно копить средства на будущее недостаточна. Действующий налоговый вычет предоставляется на сумму до 120 тысяч рублей в год (15,6 тысячи рублей). Он состоит из четырех компонентов: медицинский, образовательный, страхование жизни и пенсионное обеспечение. По словам представителей СРО, вычет не индексировался более десяти лет.
В Банке России прокомментировали изданию эту инициативу и отметили, что для ее обсуждения потребуется оценить потенциальный эффект от ее реализации.
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РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Общество
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