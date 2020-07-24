В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета " В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета " Известия " со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.

СРО считают необходимым повысить лимит для исчисления размера льготы до 400 тысяч рублей, чтобы россияне могли возвращать до 52 тысяч ежегодно с добровольных взносов на будущую пенсию. Другой предлагаемый вариант — увеличить лимит до шести процентов от зарплаты.

Также авторы выразили мнение, что мотивация для населения добровольно копить средства на будущее недостаточна. Действующий налоговый вычет предоставляется на сумму до 120 тысяч рублей в год (15,6 тысячи рублей). Он состоит из четырех компонентов: медицинский, образовательный, страхование жизни и пенсионное обеспечение. По словам представителей СРО, вычет не индексировался более десяти лет.