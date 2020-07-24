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Трамп признался в утрате интереса к торговой сделке с Китаем
Президент США Дональд Трамп признался, что торговая сделка с Китаем, в которой была заключена только первая из трех частей, теперь потеряла для него свое... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T01:11
дональд трамп
мид кнр
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вашингтон (город)
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353
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дональд трамп, мид кнр, китай, вашингтон (город), сша, в мире

Трамп признался в утрате интереса к торговой сделке с Китаем

01:11 24.07.2020
333
© REUTERS / Tasos KatopodisДональд Трамп в медицинской маске
Дональд Трамп в медицинской маске
© REUTERS / Tasos Katopodis
ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что торговая сделка с Китаем, в которой была заключена только первая из трех частей, теперь потеряла для него свое значение.
"Говоря о Китае, торговая сделка значит теперь для меня меньше, чем это было до того, как я ее заключил", - сказал он в пятницу журналистам.
Ранее Трамп уже говорил, что у него "много другого в голове", в ответ на вопрос о перспективах обсуждения второй фазы договоренностей.
МИД Китая 16 июля выражал надежду, что сделка еще может быть реализована.
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США и Китай 15 января подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой Вашингтон сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов. Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей – на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственной продукции – на 40 миллиардов долларов, еще 35-40 миллиардов долларов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" показателю.
Официально Пекин и Вашингтон по-прежнему настаивают на готовности исполнить обязательства в рамках торгового соглашения, однако китайская сторона обвиняет США в том, что те проводят политику протекционизма и мешают тем самым реализации сделки, а Соединенные Штаты затеяли расследование о том, насколько правильна была политика Пекина в борьбе с коронавирусом, и не исключают серьезных последствий, если вина Китая будет доказана. Китай отверг все обвинения и заявил, что его действия по коронавирусу были прозрачны.
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