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Помпео: США и Россия могут работать вместе по стратегической стабильности
США и Россия могут работать вместе по вопросам стратегической стабильности для достижения мира; очередной раунд переговоров начнется уже в пятницу, заявил... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T01:06
россия
майк помпео
безопасность
в мире
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353
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россия, майк помпео, безопасность, в мире

Помпео: США и Россия могут работать вместе по стратегической стабильности

01:06 24.07.2020
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© REUTERS / Mads Claus Rasmussen/Ritzau ScanpixГоссекретарь США Майк Помпео в Копенгагене
Госсекретарь США Майк Помпео в Копенгагене
© REUTERS / Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. США и Россия могут работать вместе по вопросам стратегической стабильности для достижения мира; очередной раунд переговоров начнется уже в пятницу, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"Есть сферы, где мы должны работать с Россией. Завтра, полагаю, наша команда на месте начнет работать с русскими в рамках стратегического диалога, чтобы, надеюсь, создать следующее поколение соглашений о контроле над вооружениями, как это сделал (президент США Рональд) Рейган", - заявил Помпео, выступая в четверг президентской библиотеке Ричарда Никсона в Калифорнии.
Он отметил, что этот диалог в интересах и США, и России.
"Китай был приглашен, но на сегодня отказался. Надеюсь, когда-нибудь они изменят свое решение. Это такие вещи – нераспространение (ядерного оружия), большие стратегические вопросы. Мы работаем вместе с Россией. Я убежден, что мы можем сделать мир безопаснее. Есть сферы, где мы можем работать с русскими, чтобы сделать достижение мира более вероятным. Не только для США, но и для всего мира", - добавило госсекретарь.
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