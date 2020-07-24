https://ria.ru/20200724/1574829759.html
Помпео: США и Россия могут работать вместе по стратегической стабильности
США и Россия могут работать вместе по вопросам стратегической стабильности для достижения мира; очередной раунд переговоров начнется уже в пятницу, заявил... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T01:06
2020-07-24T01:06
россия
майк помпео
безопасность
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, майк помпео, безопасность, в мире
ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. США
и Россия могут работать вместе по вопросам стратегической стабильности для достижения мира; очередной раунд переговоров начнется уже в пятницу, заявил госсекретарь США Майк Помпео
.
"Есть сферы, где мы должны работать с Россией. Завтра, полагаю, наша команда на месте начнет работать с русскими в рамках стратегического диалога, чтобы, надеюсь, создать следующее поколение соглашений о контроле над вооружениями, как это сделал (президент США Рональд) Рейган", - заявил Помпео, выступая в четверг президентской библиотеке Ричарда Никсона в Калифорнии.
Он отметил, что этот диалог в интересах и США, и России.
"Китай был приглашен, но на сегодня отказался. Надеюсь, когда-нибудь они изменят свое решение. Это такие вещи – нераспространение (ядерного оружия), большие стратегические вопросы. Мы работаем вместе с Россией. Я убежден, что мы можем сделать мир безопаснее. Есть сферы, где мы можем работать с русскими, чтобы сделать достижение мира более вероятным. Не только для США, но и для всего мира", - добавило госсекретарь.