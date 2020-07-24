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Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал способ избавиться от бессонницы. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T01:00
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Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы

01:00 24.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал способ избавиться от бессонницы.
При появлении проблем с засыпанием специалист советует съесть перед сном сладкое.

"Если вы не можете заснуть — съешьте конфетку. Любую!" — написал Мясников в телеграме.

Доктор отметил, что этот простой метод борьбы с бессонницей часто помогает даже тем, кто не любит сладкое.
Бессонница
29 февраля, 02:35
Сомнолог рассказала, как избавиться от бессонницы без таблеток
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