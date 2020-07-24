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В суде огласили результаты ДНК-теста сына Децла
В Басманном суде Москвы огласили результаты ДНК-теста сына вдовы рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) Юлии Киселевой, сообщает StarHit. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T01:07
культура
россия
шоу-бизнес
пенсионный фонд рф
басманный суд г. москвы
децл (кирилл толмацкий)
москва
ижевск
рэп
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РИА Новости
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россия, шоу-бизнес, пенсионный фонд рф, басманный суд г. москвы, децл (кирилл толмацкий), москва, ижевск, рэп

В суде огласили результаты ДНК-теста сына Децла

00:54 24.07.2020 (обновлено: 01:07 24.07.2020)
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкГраффити с изображением рэп-исполнителя Децла (Кирилла Толмацкого)
Граффити с изображением рэп-исполнителя Децла (Кирилла Толмацкого)
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Граффити с изображением рэп-исполнителя Децла (Кирилла Толмацкого). Архивное фото
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Басманном суде Москвы огласили результаты ДНК-теста сына вдовы рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) Юлии Киселевой, сообщает StarHit.
Отмечается, что изначально Киселева не указывала Толмацкого в графе "отец" в свидетельстве о рождении ребенка, в результате женщине пришлось подавать иск к ПФР, который отказывался выплачивать ей социальную пенсию по потере кормильца после смерти музыканта.
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Сообщается также, что отец Децла Александр Толмацкий якобы также сомневался в происхождении внука, поэтому настаивал на проведении ДНК-теста, от которого отказывалась мать ребенка. Позже она согласилась на процедуру, чтобы получить соцвыплаты и признать мальчика наследником рэпера. Результаты подтвердили отцовство Децла, и на их основе суд официально признал его сына наследником первой очереди.
В беседе с РБК Александр Толмацкий заявил, что, помимо внука, наследниками первой очереди являются он и его бывшая жена. Также, добавил он, Децл не оставил имущества и недвижимость, которые могли бы перейти по наследству.
Кирилл Толмацкий умер 4 февраля 2019 года в возрасте 35 лет. Артисту стало плохо после концерта в Ижевске. Причиной смерти стала остановка сердца.
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КультураРоссияШоу-бизнесПенсионный фонд РФБасманный суд г. МосквыДецл (Кирилл Толмацкий)МоскваИжевскрэп
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