В РПЦ планируют развивать церковную миссию в Telegram

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В Московской патриархии назвали Telegram "премиум-сегментом" по сравнению с другими мессенджерами и социальными сетями, и отметили важность разговора с интернет-аудиторией на "понятном для нее языке".
"Нам представляется, что Telegram-аудитория - это очень важная аудитория. Это, если угодно, такой премиум-сегмент, может быть, по сравнению с другими социальными сетями, и, конечно, хотелось бы быть с этой аудиторией на связи, быть ей интересным и при этом какие-то важные для нас вещи проговаривать", - заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в ходе вечернего онлайн-эфира коммуникационной площадки "Московский международный салон образования".
Он отметил, что главная проблема для церкви с точки зрения коммуникации - это "проблема языка - понятного той аудитории, до которой ты хочешь достучаться".
Глава синодального отдела отметил, в частности, Telegram-каналы ректора Сретенской духовной семинарии архиепископа Амвросия (Ермакова) и замуправделами Московской патриархии епископа Саввы (Тутунова), которые сейчас имеют более 5 тысяч подписчиков.
"Епископ Савва и архиепископ Амвросий - с ними специально это не обсуждали, не готовили - они просто в Telegram появились и стали вести свои каналы, и эти каналы получили своих подписчиков... Это такое естественное развитие, и слава Богу, что это получилось", - добавил представитель РПЦ.
По его словам, сейчас, в частности, нужно думать над тем, как сделать официальные Telegram-каналы епархий "жизнеспособной штукой", интересными для широкой аудитории.
"Проблема интересного официального канала, по-моему, так и не решена - никем вообще, мне, по крайней мере, не известно, ни корпорациями, никем - это все-таки личностная коммуникация всегда", - добавил Легойда.
Как пример подобного рода коммуникации он привел личные страницы губернаторов в Instagram, где предполагается обратная связь с подписчиками.