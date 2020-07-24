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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200724/1574829478.html
В РПЦ планируют развивать церковную миссию в Telegram
В Московской патриархии назвали Telegram "премиум-сегментом" по сравнению с другими мессенджерами и социальными сетями, и отметили важность разговора с... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T00:49
религия и мировоззрение
telegram (приложение)
владимир легойда
русская православная церковь
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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telegram (приложение), владимир легойда, русская православная церковь

В РПЦ планируют развивать церковную миссию в Telegram

00:49 24.07.2020
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© Depositphotos / ulyana_andreevaЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram
© Depositphotos / ulyana_andreeva
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В Московской патриархии назвали Telegram "премиум-сегментом" по сравнению с другими мессенджерами и социальными сетями, и отметили важность разговора с интернет-аудиторией на "понятном для нее языке".
"Нам представляется, что Telegram-аудитория - это очень важная аудитория. Это, если угодно, такой премиум-сегмент, может быть, по сравнению с другими социальными сетями, и, конечно, хотелось бы быть с этой аудиторией на связи, быть ей интересным и при этом какие-то важные для нас вещи проговаривать", - заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в ходе вечернего онлайн-эфира коммуникационной площадки "Московский международный салон образования".
Он отметил, что главная проблема для церкви с точки зрения коммуникации - это "проблема языка - понятного той аудитории, до которой ты хочешь достучаться".
Глава синодального отдела отметил, в частности, Telegram-каналы ректора Сретенской духовной семинарии архиепископа Амвросия (Ермакова) и замуправделами Московской патриархии епископа Саввы (Тутунова), которые сейчас имеют более 5 тысяч подписчиков.
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
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"Епископ Савва и архиепископ Амвросий - с ними специально это не обсуждали, не готовили - они просто в Telegram появились и стали вести свои каналы, и эти каналы получили своих подписчиков... Это такое естественное развитие, и слава Богу, что это получилось", - добавил представитель РПЦ.
По его словам, сейчас, в частности, нужно думать над тем, как сделать официальные Telegram-каналы епархий "жизнеспособной штукой", интересными для широкой аудитории.
"Проблема интересного официального канала, по-моему, так и не решена - никем вообще, мне, по крайней мере, не известно, ни корпорациями, никем - это все-таки личностная коммуникация всегда", - добавил Легойда.
Как пример подобного рода коммуникации он привел личные страницы губернаторов в Instagram, где предполагается обратная связь с подписчиками.
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Религия и мировоззрениеTelegram (приложение)Владимир ЛегойдаРусская православная церковь
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