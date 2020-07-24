В РПЦ планируют развивать церковную миссию в Telegram

"Нам представляется, что Telegram-аудитория - это очень важная аудитория. Это, если угодно, такой премиум-сегмент, может быть, по сравнению с другими социальными сетями, и, конечно, хотелось бы быть с этой аудиторией на связи, быть ей интересным и при этом какие-то важные для нас вещи проговаривать", - заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в ходе вечернего онлайн-эфира коммуникационной площадки "Московский международный салон образования".