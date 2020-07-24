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В Москве ограничат движение из-за праздника выпускников
Перекрытия и ограничения движения будут действовать в Москве с 16.00 пятницы и до утра субботы в связи с проведением городского праздника выпускников в Парке... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T00:38
парк имени горького
парк культуры имени горького
авто
москва
общество
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парк имени горького
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574608500_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_b5d49d6738c7383378089102ab24e74e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
парк имени горького, парк культуры имени горького, авто, москва, общество

В Москве ограничат движение из-за праздника выпускников

00:38 24.07.2020
187
© РИА Новости / Евгений БиятовАвтомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве
Автомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Перекрытия и ограничения движения будут действовать в Москве с 16.00 пятницы и до утра субботы в связи с проведением городского праздника выпускников в Парке Горького.
Как сообщал в своем Telegram-канале департамент транспорта Москвы, в связи с проведением городского праздника выпускников в Москве движение будет ограничено от центральной части Крымского моста (между Фрунзенской и Пушкинской набережными) до съезда с улицы Крымский Вал на проезд в сторону Ленинского проспекта с 16.00 24 июля до 7.00 25 июля.
Кроме того, перекрытие движения будет со съезда с улицы Крымский Вал на проезд в сторону Ленинского проспекта с 16.00 24 июля до 7.00 25 июля.
Помимо этого, изменения коснутся и работы остановки наземного транспорта у Парка Горького. Так, с 16.00 24 июля до 7.00 25 июля остановка "Парк Горького" автобусами № Б, т10 по улице Крымский Вал при следовании к метро "Октябрьская" обслуживаться не будет.
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