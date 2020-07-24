https://ria.ru/20200724/1574829321.html
В Москве ограничат движение из-за праздника выпускников
Перекрытия и ограничения движения будут действовать в Москве с 16.00 пятницы и до утра субботы в связи с проведением городского праздника выпускников в Парке... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T00:38
2020-07-24T00:38
парк имени горького
парк культуры имени горького
авто
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574608500_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_b5d49d6738c7383378089102ab24e74e.jpg
https://ria.ru/20200723/1574807407.html
парк имени горького
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574608500_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_b5d49d6738c7383378089102ab24e74e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574608500_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_6c88d8198f36449f79f70b0dd8c98305.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574608500_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_dac102c8e35d06a62723232d6b55517c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
парк имени горького, парк культуры имени горького, авто, москва, общество
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости.
Перекрытия и ограничения движения будут действовать в Москве
с 16.00 пятницы и до утра субботы в связи с проведением городского праздника выпускников в Парке Горького.
Как сообщал в своем Telegram-канале департамент транспорта Москвы, в связи с проведением городского праздника выпускников в Москве движение будет ограничено от центральной части Крымского моста (между Фрунзенской и Пушкинской набережными) до съезда с улицы Крымский Вал на проезд в сторону Ленинского проспекта с 16.00 24 июля до 7.00 25 июля.
Кроме того, перекрытие движения будет со съезда с улицы Крымский Вал на проезд в сторону Ленинского проспекта с 16.00 24 июля до 7.00 25 июля.
Помимо этого, изменения коснутся и работы остановки наземного транспорта у Парка Горького. Так, с 16.00 24 июля до 7.00 25 июля остановка "Парк Горького" автобусами № Б, т10 по улице Крымский Вал при следовании к метро "Октябрьская" обслуживаться не будет.