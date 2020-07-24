Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР

"Я верю, что мы сможем это сделать. У меня есть вера, потому что мы уже делали это раньше. Я верю, потому что компартия Китая повторяет некоторые из тех же ошибок, которые совершил Советский Союз, - отчуждение потенциальных союзников, разрушение доверия внутри страны и за рубежом, отказ от прав собственности и предсказуемого верховенства права", - заявил Помпео, выступая в четверг в президентской библиотеке Ричарда Никсона в Калифорнии.