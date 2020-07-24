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Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР
Госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность, что США победят в противостоянии с Китаем, потому что он повторяет ошибки СССР. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T00:26
майк помпео
рональд рейган
китай
ссср
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
майк помпео, рональд рейган, китай, ссср, сша, в мире

Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР

00:26 24.07.2020
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© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
© AP Photo / Andy Wong, File
ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность, что США победят в противостоянии с Китаем, потому что он повторяет ошибки СССР.
"Я верю, что мы сможем это сделать. У меня есть вера, потому что мы уже делали это раньше. Я верю, потому что компартия Китая повторяет некоторые из тех же ошибок, которые совершил Советский Союз, - отчуждение потенциальных союзников, разрушение доверия внутри страны и за рубежом, отказ от прав собственности и предсказуемого верховенства права", - заявил Помпео, выступая в четверг в президентской библиотеке Ричарда Никсона в Калифорнии.
Госсекретарь признал, что в отличие от Советского Союза Китай "глубоко интегрирован в мировую экономику", но отметил, что "Пекин больше зависит от нас, чем мы от них".
"Речь идет не о сдерживании. Речь идет о сложном новом вызове, с которым мы никогда раньше не сталкивались: СССР был отрезан от свободного мира. Коммунистический Китай уже в наших пределах", - добавил Помпео.
Также Помпео изложил главный принцип, на основе которого должны теперь строиться отношения с Китаем. "Президент (США Рональд) Рейган общался с Советами на основе принципа "Доверяй, но проверяй". Когда речь заходит о КПК, я говорю: "Не доверяй и проверяй", - сказал он.
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Майк ПомпеоРональд РейганКитайСССРСШАВ мире
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