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В Хорватии утвердили новое правительство
Депутаты Сабора (парламента) Хорватии после двух дней дебатов утвердили новый состав правительства во главе с премьером и лидером правящего Хорватского... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T00:23
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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РИА Новости
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западная европа, зоран миланович, мид хорватии, загреб, хорватия, в мире

В Хорватии утвердили новое правительство

00:23 24.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГорода мира. Загреб
Города мира. Загреб
© РИА Новости / Максим Богодвид
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БЕЛГРАД, 24 июл – РИА Новости. Депутаты Сабора (парламента) Хорватии после двух дней дебатов утвердили новый состав правительства во главе с премьером и лидером правящего Хорватского демократического содружества (ХДС) Андреем Пленковичем.
Президент Хорватии и до своего избрания лидер крупнейшей оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Зоран Миланович 16 июля вручил лидеру победившего на прошедших парламентских выборах ХДС премьеру мандат на формирование нового состава правительства. Однако на церемонию утверждения нового состава кабмина глава государства в среду и четверг идти отказался, сославшись на уважение к полномочиям заксобрания.
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Из-за мер против коронавируса депутатов Сабора разместили в масках с соблюдением необходимой дистанции не только в зале заседаний, но и на верхней галерее и в салоне. Спикером парламента в среду снова избрали Гордана Яндроковича, чью кандидатуру поддержали в среду 143 из 144 присутствующих парламентариев. В тот же день присягу принесли депутаты, были избраны заместители председателя и члены парламентских комитетов. Весь первый день с утра до вечера прошел в парламентских дискуссиях. В четверг Пленкович представил парламенту программу и состав нового кабинета министров, обсуждение продолжалось с 10.00 (11.00 мск) до почти 23.00 (00.00 мск).
"За проголосовали 76 депутатов из 135 присутствующих, против 59. Поздравляю Андрея Пленковича", - заявил спикер. Трансляция велась на Youtube.
Премьер перед тем рассказал депутатам, что ущерб от разрушительного землетрясения в Хорватии, произошедшего 22 марта, составил около 11,5 миллиарда евро и уже в пятницу в случае утверждения кабмин представит законопроект по устранению ущерба.
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Он также сообщил, что в программе правительства выделение 3 миллиардов кун (около 400 миллионов евро) на здравоохранение, 10 миллиардов кун (около 1,3 миллиарда евро) для создания 100 тысяч новых рабочих мест, увеличение средней нетто зарплаты в стране до 7,6 тысячи кун (около 1 тысячи евро). По его словам, новый кабмин также планирует увеличить пенсии на 10%, снизить подоходный налог до 20%, снизить НДС на продукты питания до 13%, вложить 5 миллиардов кун (около 666 миллионов евро) в систему образования и 3 миллиарда кун (около 400 миллионов евро) в железные дороги.
Основными темами дискуссии премьера и оппозиции стали экономические потери от кризиса, вызванного COVID-19, на устранение которых ЕС выделяет Загребу 22 миллиарда евро, отток в страны Западной Европы до 300 тысяч человек после вступления в ЕС в 2013 году, намерение перейти с куны на евро, проблемы с крупными предприятиями-банкротами, сельским хозяйством и экологией в энергетике, например, проект терминала для сжиженного газа (LNG) на острове Крк.
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Предложенный Пленковичем кабинет министров включает в себя четырех вице-премьеров и 16 министров вместо 20 в прошлом правительстве. Заместителями председателя кабмина станут нынешний глава министерства по делам ветеранов (войн 1990-х) Томо Медвед, глава МВД Давор Божинович, министр финансов Здравко Марич, которые сохранят свои министерские посты. Еще одно вице-премьерское кресло займет представитель сербского нацменьшинства Борис Милошевич.
Главой МИД Хорватии остается Гордан Грлич-Радман, Вили Берош продолжит возглавлять минздрав, Олег Буткович – министерство моря, транспорта и инфраструктуры. Минобороны возглавит Марио Баножич, ранее руководивший министерством госимущества. Министр госуправления в прошлом составе кабмина Иван Маленица возглавит хорватский минюст.
По результатам прошедших 5 июля выборов правоцентристская ХДС получила 66 мандатов (из 151), "Перезагрузка" во главе с оппозиционной Социал-демократической партией, близкой президенту Зорану Милановичу, - 41 мандат, правое "Отечественное движение" певца и бизнесмена Мирослава Шкоро - 16 мандатов, остальные места в заксобрании достались малым партиям и нацменьшинствам.
Город Загреб
22 марта, 14:19
Опубликовано видео последствий землетрясения в Хорватии
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Западная ЕвропаЗоран МилановичМИД ХорватииЗагребХорватияВ мире
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