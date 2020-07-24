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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200724/1574828958.html
Легойда: поддержка схимонаха Сергия его адептами происходит от невежества
Причина популярности лишенного сана схимонаха Сергия (Романова) у его последователей, среди которых и известные деятели культуры, может происходить от их... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T00:20
религия и мировоззрение
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574002676_0:0:2998:1686_1400x0_80_0_0_3215f90414113fd5caa221bbce18f903.jpg
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мария шукшина, новости - религия и мировоззрение, павел дацюк , владимир легойда, youtube, екатеринбург

Легойда: поддержка схимонаха Сергия его адептами происходит от невежества

00:20 24.07.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПредставитель лишенного сана схимонаха Сергия после заседания суда в Верхней Пышме, где рассматривалось дело о распространении им недостоверной информации
Представитель лишенного сана схимонаха Сергия после заседания суда в Верхней Пышме, где рассматривалось дело о распространении им недостоверной информации
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Причина популярности лишенного сана схимонаха Сергия (Романова) у его последователей, среди которых и известные деятели культуры, может происходить от их невежества, а на самого Сергия негативно повлиять могла его "ютубовская" известность, считает глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Люди, которые к нему (Сергию - ред.) ходят, включая наших заслуженных артистов и прочее, они вроде бы ведь образованные люди. Но почему они считают, что христианство - это вот это? Хотя в том, что он говорит, я не вижу никакой связи с Евангелием. Это к чему угодно имеет отношение, кроме Евангелия", - сказал Легойда в ходе онлайн-эфира коммуникационной площадки "Московский международный салон образования".
Он выразил недоумение, как может человек, более-менее представляющий себе, что такое христианство, солидаризироваться с высказываниями и поведением бывшего схиигумена. "Значит, это от невежества происходит, к сожалению. И в этом смысле образование - это великая сила", - добавил Легойда.
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
7 июля, 13:29Религия и мировоззрение
В РПЦ оценили заявление Шукшиной в поддержку схимонаха Сергия
Ранее в поддержку схимонаха Сергия высказались, в частности, киноактриса Мария Шукшина, хоккеист Павел Дацюк, известный православный психотерапевт Вячеслав Боровских, некоторые другие медийные личности.
Говоря о самом Романове, глава синодального отдела предположил, что, "видимо, с человеком произошла какая-то трагедия".
"Мои многие знакомые из Екатеринбурга, которые знали его лично и ездили в этот монастырь, замечали, что в последнее время он очень изменился, и не в последнюю очередь, кстати сказать, это связано с тем, что он стал активным таким проповедником через Youtube, и вот эта "ютубовская" известность, возможно, тоже какую-то роль сыграла. Хотя дело не в том, что он использует Youtube, это делают ведь многие священники, а в том, что он там говорит", - сказал Легойда.
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
20 июля, 14:43Религия и мировоззрение
Схимонах Сергий не явился на суд по делу о возбуждении ненависти
Верхнепышминский городской суд в понедельник оштрафовал Сергия (Романова) на 18 тысяч рублей в рамках административного дела по статье по статье 20.3.1 КоАП "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Сам обвиняемый на суд не явился.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Епархия лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать, а тех, кто закрывает храмы, проклял. Из-за этого церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей.
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Религия и мировоззрениеМария ШукшинаНовости - Религия и мировоззрениеПавел ДацюкВладимир ЛегойдаYouTubeЕкатеринбург
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