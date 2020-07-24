Легойда: поддержка схимонаха Сергия его адептами происходит от невежества

Представитель лишенного сана схимонаха Сергия после заседания суда в Верхней Пышме, где рассматривалось дело о распространении им недостоверной информации

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Причина популярности лишенного сана схимонаха Сергия (Романова) у его последователей, среди которых и известные деятели культуры, может происходить от их невежества, а на самого Сергия негативно повлиять могла его "ютубовская" известность, считает глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Люди, которые к нему (Сергию - ред.) ходят, включая наших заслуженных артистов и прочее, они вроде бы ведь образованные люди. Но почему они считают, что христианство - это вот это? Хотя в том, что он говорит, я не вижу никакой связи с Евангелием. Это к чему угодно имеет отношение, кроме Евангелия", - сказал Легойда в ходе онлайн-эфира коммуникационной площадки "Московский международный салон образования".

Он выразил недоумение, как может человек, более-менее представляющий себе, что такое христианство, солидаризироваться с высказываниями и поведением бывшего схиигумена. "Значит, это от невежества происходит, к сожалению. И в этом смысле образование - это великая сила", - добавил Легойда.

Ранее в поддержку схимонаха Сергия высказались, в частности, киноактриса Мария Шукшина, хоккеист Павел Дацюк, известный православный психотерапевт Вячеслав Боровских, некоторые другие медийные личности.

Говоря о самом Романове, глава синодального отдела предположил, что, "видимо, с человеком произошла какая-то трагедия".

"Мои многие знакомые из Екатеринбурга, которые знали его лично и ездили в этот монастырь, замечали, что в последнее время он очень изменился, и не в последнюю очередь, кстати сказать, это связано с тем, что он стал активным таким проповедником через Youtube, и вот эта "ютубовская" известность, возможно, тоже какую-то роль сыграла. Хотя дело не в том, что он использует Youtube, это делают ведь многие священники, а в том, что он там говорит", - сказал Легойда.

Верхнепышминский городской суд в понедельник оштрафовал Сергия (Романова) на 18 тысяч рублей в рамках административного дела по статье по статье 20.3.1 КоАП "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Сам обвиняемый на суд не явился.