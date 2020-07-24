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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200724/1574828897.html
Силантьев: шестеро "запрещенных" священников служат со схимонахом Сергием
Шестеро священников, запрещенных в служении, находятся и служат вместе с лишенным сана схимонахом Сергием (Романовым) в Среднеуральском женском монастыре,... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T00:16
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
владимир легойда
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, роман силантьев

Силантьев: шестеро "запрещенных" священников служат со схимонахом Сергием

00:16 24.07.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМонахини на территории Среднеуральского женского монастыря
Монахини на территории Среднеуральского женского монастыря
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Шестеро священников, запрещенных в служении, находятся и служат вместе с лишенным сана схимонахом Сергием (Романовым) в Среднеуральском женском монастыре, сообщил РИА Новости директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора религиовед Роман Силантьев со ссылкой на свои источники в монастыре.
"Там как минимум шесть священников еще есть, которые сейчас запрещены в служении и, видимо, будут лишены сана. Так что он там не один. Но это не так и много, на мой взгляд", - сказал Силантьев.
Лишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря
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На уточняющий вопрос, откуда приехали данные священнослужители, он сообщил, что все они из Екатеринбургской епархии, поскольку "их запретила в служении епархия".
Информацию о "запрещенных" священниках подтвердил и глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. "Те несколько священников, которые остались (в монастыре - ред.), они также епархиальной властью были запрещены в служении. То есть, согласно распоряжению епархиальной власти, они не могут совершать священнодействия, и если они их совершают, то они нарушают те канонические предписания, которые им сделаны", - отметил Легойда.
По мнению Силантьева, в действительности схимонах Сергий не имеет такого уж большого влияния на верующих "за пределами монастыря".
"Во всяком случае, он неоднократно озвучивал призывы к противозаконным действиям, в частности, уничтожать вышки сотовой связи, драться с полицией, но ни одного случая, чтобы его призыву кто-то последовал, не известно. Вот вся цена его, собственно, популярности за пределами монастыря. Ну а в монастыре вышки ломать проблематично", - отметил собеседник агентства.
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
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Схимонах Сергий не явился на суд по делу о возбуждении ненависти
По данным Силантьева, около 40 человек, включая монахинь и мирян, уже покинули Среднеуральский женский монастырь из-за несогласия с действиями бывшего духовника обители, хотя большинство насельниц до сих пор остается в монастыре. Настоятельница Среднеуральского женского монастыря игумения Варвара (Крыгина) оставила обитель вместе с пятью монахинями в середине июня, выразив таким образом несогласие с поведением тогда еще схиигумена Сергия.
Верхнепышминский городской суд в понедельник оштрафовал Сергия на 18 тысяч рублей в рамках административного дела по статье по статье 20.3.1 КоАП "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Сам обвиняемый на суд не явился.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Епархия лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать, а тех, кто закрывает храмы, проклял. Из-за этого церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаРоман Силантьев
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