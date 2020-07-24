Силантьев: шестеро "запрещенных" священников служат со схимонахом Сергием

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Шестеро священников, запрещенных в служении, находятся и служат вместе с лишенным сана схимонахом Сергием (Романовым) в Среднеуральском женском монастыре, сообщил РИА Новости директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора религиовед Роман Силантьев со ссылкой на свои источники в монастыре.

"Там как минимум шесть священников еще есть, которые сейчас запрещены в служении и, видимо, будут лишены сана. Так что он там не один. Но это не так и много, на мой взгляд", - сказал Силантьев.

На уточняющий вопрос, откуда приехали данные священнослужители, он сообщил, что все они из Екатеринбургской епархии, поскольку "их запретила в служении епархия".

Информацию о "запрещенных" священниках подтвердил и глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. "Те несколько священников, которые остались (в монастыре - ред.), они также епархиальной властью были запрещены в служении. То есть, согласно распоряжению епархиальной власти, они не могут совершать священнодействия, и если они их совершают, то они нарушают те канонические предписания, которые им сделаны", - отметил Легойда.

По мнению Силантьева, в действительности схимонах Сергий не имеет такого уж большого влияния на верующих "за пределами монастыря".

"Во всяком случае, он неоднократно озвучивал призывы к противозаконным действиям, в частности, уничтожать вышки сотовой связи, драться с полицией, но ни одного случая, чтобы его призыву кто-то последовал, не известно. Вот вся цена его, собственно, популярности за пределами монастыря. Ну а в монастыре вышки ломать проблематично", - отметил собеседник агентства.

По данным Силантьева, около 40 человек, включая монахинь и мирян, уже покинули Среднеуральский женский монастырь из-за несогласия с действиями бывшего духовника обители, хотя большинство насельниц до сих пор остается в монастыре. Настоятельница Среднеуральского женского монастыря игумения Варвара (Крыгина) оставила обитель вместе с пятью монахинями в середине июня, выразив таким образом несогласие с поведением тогда еще схиигумена Сергия.

Верхнепышминский городской суд в понедельник оштрафовал Сергия на 18 тысяч рублей в рамках административного дела по статье по статье 20.3.1 КоАП "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Сам обвиняемый на суд не явился.