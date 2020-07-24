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Религия и мировоззрение
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В Калмыкии надеются на визит Далай-ламы после окончания эпидемии COVID-19
Верующие Калмыкии надеются, что визит Далай-ламы XIV в этот регион получится организовать после завершения эпидемии коронавируса, заявил РИА Новости старший... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:30
религия и мировоззрение
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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В Калмыкии надеются на визит Далай-ламы после окончания эпидемии COVID-19

09:30 24.07.2020 (обновлено: 11:30 24.07.2020)
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© РИА Новости / Мерген Бембинов / Перейти в фотобанкДети молятся у портрета Его Святейшества Далай-ламы XIV во время молебна-поздравления в Центральном калмыцком хуруле "Золотая обитель Будды Шакьямуни"
Дети молятся у портрета Его Святейшества Далай-ламы XIV во время молебна-поздравления в Центральном калмыцком хуруле Золотая обитель Будды Шакьямуни
© РИА Новости / Мерген Бембинов
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Верующие Калмыкии надеются, что визит Далай-ламы XIV в этот регион получится организовать после завершения эпидемии коронавируса, заявил РИА Новости старший администратор центрального хурала Калмыкии Йонтен гелюнг (Сергей Киришов).
"Говорить о визите Далай-ламы уместно только после окончания эпидемии, но уже сейчас можно было бы начать приготовления. В Калмыкии Далай-ламу ждут практически все жители, они постоянно обращаются к нам с просьбой организовать его визит. Мы этот вопрос (о визите Далай-ламы - ред.) поднимаем каждый год в МИД, писали письма и Владимиру Путину, 21 июля говорили об этом на заседании Общественной палаты РФ", - сказал Киришов.
Он отметил что визит Далай-ламы был бы особенно актуальным в этом году. "Сейчас, на мой взгляд, жители Республики Калмыкия особенно нуждаются в поддержке нашего духовного лидера: многие из-за пандемии лишились работы, людям сложно. Было бы хорошо получить его моральную поддержку, благословение", - рассказал монах.
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Кроме того, отметил он, в 2020 году празднуется 100-летие Калмыкской автономии и 15-летие центрального храма Калмыкии - "Золотая обитель Будды Шакьямуни", строительство которого и благословил Далай-лама XIV во время своего последнего визита в Россию в 2004 году.
По его словам, в офисе Далай-ламы также подтвердили готовность духовного лидера тибетского буддизма посетить Россию. "Его Святейшество сам сказал, и в его офисе это нам подтвердили, что если откроется въезд в Россию, он обязательно приедет в Калмыкию", - подытожил Киришов.
Далай-лама XIV посещал СССР и Россию восемь раз: в 1979, 1982, 1986, 1991, 1992, 1994, 1996 и 2004 годах.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РелигияНовости - Религия и мировоззрениеДалай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо)Владимир ПутинРеспублика КалмыкияСССРОбщество
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