https://ria.ru/20200724/1574828816.html
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 15 миллионов человек
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки увеличилось более чем на 247 тысяч и превысило 15 миллионов, сообщила Всемирная организация... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T00:11
2020-07-24T01:17
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
южная америка
европа
в мире
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южная америка
европа
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, воз, южная америка, европа, в мире