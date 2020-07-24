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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200724/1574828816.html
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 15 миллионов человек
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки увеличилось более чем на 247 тысяч и превысило 15 миллионов, сообщила Всемирная организация... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T01:17
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
южная америка
европа
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, южная америка, европа, в мире

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 15 миллионов человек

00:11 24.07.2020 (обновлено: 01:17 24.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедик в "красной зоне" ГБУЗ "ДГКБ им. З.А. Башляевой", где проходят лечение дети с коронавирусной инфекцией
Медик в красной зоне ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой, где проходят лечение дети с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки увеличилось более чем на 247 тысяч и превысило 15 миллионов, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последним данным организации, за минувшие 24 часа зафиксировано 247 225 случаев заболевания коронавирусом, скончались 7097 пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в мире составляет 15 012 731, число летальных исходов — 650 150.
Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке — 7 948 513 и Европе — 3 147 860.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗЮжная АмерикаЕвропаВ мире
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