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Первый в стране "Мариквантум" запустили в Севастополе
Уникальное направление дополнительного образования "Мариквантум" для школьников и студентов открылось на базе севастопольского "Кванториума". На бесплатных... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T16:57
кванториум
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кванториум, республика крым, севастополь, хорошие новости

Первый в стране "Мариквантум" запустили в Севастополе

08:00 24.07.2020 (обновлено: 16:57 24.07.2020)
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© Фотографии предоставлены руководством «Кванториума» и Севастопольской станции юных техниковОткрытие первого в России "Мариквантума" в Севастополе
Открытие первого в России Мариквантума в Севастополе
© Фотографии предоставлены руководством «Кванториума» и Севастопольской станции юных техников
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Уникальное направление дополнительного образования "Мариквантум" для школьников и студентов открылось на базе севастопольского "Кванториума". На бесплатных занятиях можно изучить состояние водоемов и прибрежных территорий с помощью профессиональных зондов, вникнуть в инновационное судостроение и основы навигации, а также познакомиться с морской робототехникой и аквакультурой замкнутых и открытых систем. Официальное открытие прошло в акватории Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского.
Задумка появилась два года назад, и все это время велась ее разработка и поиск идейных педагогов. Курс был разработан для юных севастопольцев с целью передачи знаний о морских технологиях и традициях.
До начала учебного года желающие успеют поближе узнать морское дело на днях открытых дверей "Мариквантума" и принять решение, хотят они этим заниматься.

Интерес к морской и судостроительной тематике у детей и молодежи есть, но он несистематизированный. А Севастополь построен по концепции, где морской флот является градообразующим, и нам было принципиально важно возродить традицию дополнительного образования с уклоном в морское дело", — рассказал Максим Виноградов, один из организаторов "Мариквантума" и руководитель проекта "Международный центр научно-технического творчества имени Фомы Мекензи".

Он подчеркнул, что "Мариквантум" применяет в обучении традиционному ремеслу современные и инновационные технологии. Название проекта сложилось из двух частей: "Мари" взято от "Маринет" – интеллектуальной системы управления морским транспортом и технологии освоения Мирового океана, а квантумами называют направления в сети детских технопарков.
Максим Виноградов отмечает, что желающих обучаться у воды в морских и ближайших городах всегда много, потому что интерес ко всему, что плавает, идет из детства.

Искусственно это любопытство создавать не пришлось. Проблема в другом: в городах России еще со времен советских кружков не осталось педагогов, разбирающихся в технологиях, и интерес к ручному производству, авиа- и судомоделированию у детей практически угас. Они привыкли к гаджетам, к результату здесь и сейчас, а не к тому, чтобы идти к цели целый год. Мы строим программу обучения таким образом, чтобы ребята могли получить результат не в отложенной перспективе, а дозированно", — рассказал один из кураторов проекта Максим Виноградов.

Например, за несколько недель на мастер-классах дети создают артефакт и изучают его историю, а потом уносят домой.
Программу обучения разрабатывали не только для Севастополя, а для всей России и для занятий на водоемах во всех уголках страны, поэтому в нее входит не только судостроение, но и аквакультура, экология. Так учебная программа "Мариквантума" может быть масштабирована в любом регионе, и каждый детский технопарк сможет запустить севастопольские курсы на своей базе, считают организаторы.
Обучением в "Мариквантуме" интересовались ребята из Астрахани, Тюмени, Калининграда, но из-за эпидемии коронавируса пока не все они могут приехать. Зато в следующем году "Мариквантум" сможет принять многих: при Международном центре научно-технического творчества имени Фомы Мекензи, в состав которого входит "Кванториум", построят новые кампусы для заезда ребят из регионов России и, возможно, из-за рубежа на десятидневные и двухнедельные курсы.
© Фотографии предоставлены руководством «Кванториума» и Севастопольской станции юных техниковОткрытие первого в России "Мариквантума" в Севастополе
Открытие первого в России Мариквантума в Севастополе
1 из 4
Открытие первого в России "Мариквантума" в Севастополе
© Фотографии предоставлены руководством «Кванториума» и Севастопольской станции юных техников
© Фотографии предоставлены руководством «Кванториума» и Севастопольской станции юных техниковОткрытие первого в России "Мариквантума" в Севастополе
Открытие первого в России Мариквантума в Севастополе
2 из 4
Открытие первого в России "Мариквантума" в Севастополе
© Фотографии предоставлены руководством «Кванториума» и Севастопольской станции юных техников
© Фотографии предоставлены руководством «Кванториума» и Севастопольской станции юных техниковОткрытие первого в России "Мариквантума" в Севастополе
Открытие первого в России Мариквантума в Севастополе
3 из 4
Открытие первого в России "Мариквантума" в Севастополе
© Фотографии предоставлены руководством «Кванториума» и Севастопольской станции юных техников
© Фотографии предоставлены руководством «Кванториума» и Севастопольской станции юных техниковОткрытие первого в России "Мариквантума" в Севастополе
Открытие первого в России Мариквантума в Севастополе
4 из 4
Открытие первого в России "Мариквантума" в Севастополе
© Фотографии предоставлены руководством «Кванториума» и Севастопольской станции юных техников
1 из 4
Открытие первого в России "Мариквантума" в Севастополе
© Фотографии предоставлены руководством «Кванториума» и Севастопольской станции юных техников
2 из 4
Открытие первого в России "Мариквантума" в Севастополе
© Фотографии предоставлены руководством «Кванториума» и Севастопольской станции юных техников
3 из 4
Открытие первого в России "Мариквантума" в Севастополе
© Фотографии предоставлены руководством «Кванториума» и Севастопольской станции юных техников
4 из 4
Открытие первого в России "Мариквантума" в Севастополе
© Фотографии предоставлены руководством «Кванториума» и Севастопольской станции юных техников
В связи с соблюдением ограничений Роспотребнадзора на массовые мероприятия открытие "Мариквантума" стало менее масштабным, но не менее радостным событием: ребята поучаствовали в торжественном разрезании красной ленты, посоревновались в запуске мини-судов и освоении очков виртуальной реальности, исследовали подводный мир.
"Основные направления дополнительного образования у нас сейчас в отпуске, а краткосрочные интенсивы востребованы, но приезжих из городов Крыма в каникулы меньше", — сообщил Максим Виноградов.
Занятия по летним интенсивам 2020 года будут проходить в трех точках. Участники, которые уже работают в проектных командах по направлению морских технологий, базируются в "Кванториуме", создают модели судов. На территории Института биологии южных морей идет обучение по экологической программе, там же есть испытательные акватории, где проводятся практические занятия. В предоставлении площадок для детей на безвозмездной основе охотно участвуют местные яхт-клубы, чтобы ребята запускали подводные аппараты и испытывали собранные установки.
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Сейчас в Севастополе проходит интенсив "Аквадрайв", где молодежь учится управлять моделями гоночных судов в Ушаковой балке, соревнуется в заездах на радиоуправляемых катерах, знакомится с основами подводной робототехники и пилотирует подводный дрон через FPV-шлем (упрощенный вариант очков виртуальной реальности).
Дни открытых дверей "Мариквантума" будут проходить 31 июля и 1 августа, в это время все желающие в возрасте от десяти лет до 21 года могут записаться на годовую программу очно и онлайн через группу в соцсети, где будущие ученики и их родители также могут задать интересующие вопросы.
"Для будущих учеников потрогать, пощупать вручную то, с чем предстоит работать, гораздо интереснее и понятнее, чем отправить заявку онлайн. А вот родители многие вещи стремятся уточнить в удаленном формате", — прокомментировал организатор.
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Он уточнил, что в "Мариквантуме" нет запрета на использование каких-либо гаджетов, но внимание детей направляют на использование полезных приложений и образовательных возможностей, а не на игры.
"Исходя из этого, подбираем тот пул софтовых и хардовых навыков, который может дать максимальный результат подрастающему поколению", — подытожил Максим Виноградов.
В новом учебном пространстве педагоги ориентируются на рынки будущего и, соответственно, на профессии будущего. А кроме того, для учеников проводят лекции о том, как правильно и бесконфликтно вести диалог с родителями в разных ситуациях.
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