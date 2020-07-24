https://ria.ru/20200724/1574822778.html
Группа Bon Jovi анонсировала выход нового альбома
Группа Bon Jovi сообщила, что ее новый альбом "Bon Jovi 2020” выйдет 2 октября, сообщает NME. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T06:37
2020-07-24T06:51
культура
музыка
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, такома, вашингтон (штат)