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https://ria.ru/20200724/1574822778.html
Группа Bon Jovi анонсировала выход нового альбома
Группа Bon Jovi сообщила, что ее новый альбом "Bon Jovi 2020” выйдет 2 октября, сообщает NME. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T06:51
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
музыка, новости культуры, такома, вашингтон (штат)

Группа Bon Jovi анонсировала выход нового альбома

06:37 24.07.2020 (обновлено: 06:51 24.07.2020)
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© AP Photo / Invision/ Owen SweeneyАмериканский музыкант Джон Бон Джови
Американский музыкант Джон Бон Джови
© AP Photo / Invision/ Owen Sweeney
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Группа Bon Jovi сообщила, что ее новый альбом "Bon Jovi 2020” выйдет 2 октября, сообщает NME.
Изначально релиз планировался 15 мая, но из-за коронавируса был перенесен.
В результате на карантине были созданы две новые песни: "American reckoning" и недавно выложенная в Сеть "Do what you can".
Ранее группа сообщала, что “Do what you can” была написала Джоном Бон Джови на стихи фанатов.
Музыканты были вынуждены отменить мировое турне, которое должно было начаться в Такоме (штат Вашингтон) 10 июня.
Принц Гарри с Джоном Бон Джови возле студии Abbey Road в Лондоне
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Бон Джови выложил песню, записанную с принцем Гарри
700002
КультураМузыкаНовости культурыТакомаВашингтон (штат)
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