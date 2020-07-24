Netflix заказал триллер про изоляцию и клаустрофобию

В фильме пойдет речь о молодой женщине, которая просыпается в низкотемпературном контейнере размером не больше гроба. Она не помнит, как в него попала, но кислород у нее быстро начинает заканчиваться, и ей срочно нужно восстановить свою память, чтобы выбраться из этого кошмара.