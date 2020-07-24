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Netflix заказал триллер про изоляцию и клаустрофобию
Netflix приступил к работе над триллером "O2" про изоляцию и клаустрофобию, сообщает Deadline. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T03:44
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
кино и сериалы, новости культуры, netflix

Netflix заказал триллер про изоляцию и клаустрофобию

03:44 24.07.2020
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© AFP 2020 / Charly Triballeau Французская актриса Мелани Лоран
Французская актриса Мелани Лоран
© AFP 2020 / Charly Triballeau
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Netflix приступил к работе над триллером "O2" про изоляцию и клаустрофобию, сообщает Deadline.
Режиссер и один из продюсеров фильма – Александр Ажа, известный по ужастику "Зеркала", в главной роли французская актриса Мелани Лорен.
Также в проекте будут сниматься Матье Амальрик и Малик Зиди. Язык ленты – французский.
В фильме пойдет речь о молодой женщине, которая просыпается в низкотемпературном контейнере размером не больше гроба. Она не помнит, как в него попала, но кислород у нее быстро начинает заканчиваться, и ей срочно нужно восстановить свою память, чтобы выбраться из этого кошмара.
"После периода карантина проект, в котором поднимаются темы изоляции и клаустрофобии, кажется совершенной необходимостью", — уверен режиссер.
Ожидается, что фильм выйдет на стриминговом сервисе в середине 2021 года.
Роберт Инглунд
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КультураКино и сериалыНовости культурыNetflix
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