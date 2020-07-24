Пережили шок. Как бьюти-центр в Красноярске смог преодолеть кризис

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Красноярский центр медицинской эстетики "Отражение", закрывшийся на карантин вместе со всей страной, смог довольно рано возобновить работу и быстро вернуть клиентов. По словам его директора Светланы Истоминой, даже несмотря на нынешние сложности, женщины всегда думают о своем внешнем виде и красоте.

В свое время центр "Отражение" был одним из первых на рынке бьюти-индустрии в Красноярске. Профессиональный коллектив работает с 2001 года. "Мы находимся в центральном районе, занимаем около 300 метров в здании 1940-х годов, где жили знаменитые горожане. Здесь повсюду мемориальные доски, – рассказывает директор Светлана Истомина. – Мы оказываем косметологические услуги и делаем лечебный массаж – то есть то, что всегда востребовано".

Светлана работает в компании практически с самого начала и рассказывает, что, когда центр открывался, подобных мест в городе было мало. Несмотря на то, что с тех пор появились конкуренты, в "Отражении", что называется, держат марку.

"Сейчас уже появились аналоги, но нашего уровня не много. Это центр класса люкс, хотя есть разные варианты услуг, и более бюджетные, и более дорогие. У нас большое помещение, работает шесть косметологов и десять массажистов. Плюс обслуживающий персонал: администраторы, санитарки. Всего – около 30 человек", – рассказывает Истомина.

"Конечно, в первую очередь особенную атмосферу в центре создают наши сотрудники, – продолжает директор. – Ведь мы дарим нашим посетителям не только красоту, но и здоровье. Например, у нас работает прекрасный мануальный терапевт, это просто наша гордость. Я знаю многих благодарных клиентов, которые приходили к ней с серьезными проблемами, и она им помогала". Особая "статья" – это женщины, для которых красота важна во все времена. "Для женщин важен внешний вид, и когда ты видишь клиентку, выходящую от косметолога, когда ты видишь, как она довольна и ощущает себя на несколько лет моложе – это же просто восторг, состояние счастья!", - делится Светлана.

В центре используют только лицензированные препараты, подчеркивает директор, постоянно повышают квалификацию сотрудников. "Наши доктора ездят на разные курсы, в том числе и за границу. Центр поддерживает это финансово, если не полностью, то частично", – делится Светлана Истомина.

Еще один очень важный момент – наличие медицинской лицензии. Именно этот факт, говорит Истомина, позволил "Отражению" довольно рано открыться после карантина. "Мы, как и все, закрылись в конце марта. Вроде бы это было ожидаемо: мы понимали, что эпидемия придет и к нам, что будут приняты определенные меры. Но все равно не были готовы, пережили шок. Работу смогли возобновить через пару недель, когда у нас в соответствии с указом губернатора смогли открываться организации с медицинской лицензией. Однако мы-то открылись, а наши клиенты все равно находились на самоизоляции", - говорит директор.

© Фото : предоставлено центром медицинской эстетики "Отражение" Красноярский центр медицинской эстетики "Отражение" © Фото : предоставлено центром медицинской эстетики "Отражение" Красноярский центр медицинской эстетики "Отражение"

Именно в этот момент, в апреле, центр обратился в МСП Банк и в итоге получил кредит в рамках программы поддержки и сохранения занятости работников по ставке 0% годовых. "Это стало большой удачей, - рассказывает Светлана. - У всех сотрудников свои проблемы, у многих есть кредит, были сотрудницы, которые собирались уходить в декрет. В итоге мы всем смогли выплатить нормальные зарплаты. А освободившиеся средства пошли на то, чтобы выполнить обязательства перед поставщиками", - говорит Истомина.