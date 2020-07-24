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Гектар в Бурятии и Забайкалье теперь доступен всем россиянам
Все жители России, а также участники программы по переселению в Россию соотечественников из-за границы смогут подать заявление на "дальневосточный гектар" на... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T15:15
россия
хорошие новости
хорошие новости
республика бурятия
дальневосточный гектар
дальневосточный фо
забайкальский край
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Чтобы не делали для либерастов все плохо.
13
Уже вижу как с Рублевки потянулись вереницы машин с вещами, осваивать свои гектары в тайгу.
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11
россия
республика бурятия
дальневосточный фо
забайкальский край
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574808869_0:321:3071:2048_1400x0_80_0_0_6e906f4f7359a71098c1730c02c08069.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, хорошие новости, республика бурятия, дальневосточный гектар, дальневосточный фо, забайкальский край

Гектар в Бурятии и Забайкалье теперь доступен всем россиянам

08:00 24.07.2020 (обновлено: 15:15 24.07.2020)
2173
© РИА Новости / Владимир СмирновВид на дом у озера недалеко от села Зактуй в Тункинском районе республики Бурятия
Вид на дом у озера недалеко от села Зактуй в Тункинском районе республики Бурятия
© РИА Новости / Владимир Смирнов
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Все жители России, а также участники программы по переселению в Россию соотечественников из-за границы смогут подать заявление на "дальневосточный гектар" на территории Республики Бурятии и в Забайкальском крае. До сих пор такая возможность была только у жителей Дальневосточного федерального округа.
"С 1 августа Бурятия и Забайкалье начнут принимать заявки на предоставление "дальневосточных гектаров" со всей России наравне с остальными субъектами ДФО. Уже сейчас можно начинать изучать территорию регионов с помощью информационной системы "На Дальний Восток", чтобы среди первых подать заявление", — сообщили в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК).
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Как подчеркнули в АРЧК, "гектары" в Забайкальском крае пользуются большой популярностью, поскольку вокруг столицы региона отсутствует буферная зона, закрытая от предоставления земельных участков, то есть люди могут получить землю в получасе езды от центра Читы. Сейчас также ведется работа по сокращению буферной зоны вокруг столицы Республики Бурятии — города Улан-Удэ.
Оформление "дальневосточного гектара" проводится бесплатно, через портал "надальнийвосток.рф". В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, в течение трех — задекларировать использование участка. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.
С начала реализации программы на территории новых субъектов ДФО землю в Республике Бурятии и Забайкальском крае получили более 5,3 тысячи человек. Самый популярный вид использования участков — индивидуальное жилищное строительство. Всего за участками по программе "Дальневосточный гектар" обратились более 83 тысяч человек.
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Популярные комментарии
Чтобы не делали для либерастов все плохо.
24 июля, 11:43
Игорь Бердин
400018
Уже вижу как с Рублевки потянулись вереницы машин с вещами, осваивать свои гектары в тайгу.
24 июля, 11:00
mdmiguel dios
430003
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