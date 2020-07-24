Гектар в Бурятии и Забайкалье теперь доступен всем россиянам

Вид на дом у озера недалеко от села Зактуй в Тункинском районе республики Бурятия

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Все жители России, а также участники программы по переселению в Россию соотечественников из-за границы смогут подать заявление на "дальневосточный гектар" на территории Республики Бурятии и в Забайкальском крае. До сих пор такая возможность была только у жителей Дальневосточного федерального округа.

"С 1 августа Бурятия и Забайкалье начнут принимать заявки на предоставление "дальневосточных гектаров" со всей России наравне с остальными субъектами ДФО. Уже сейчас можно начинать изучать территорию регионов с помощью информационной системы "На Дальний Восток", чтобы среди первых подать заявление", — сообщили в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК).

Как подчеркнули в АРЧК, "гектары" в Забайкальском крае пользуются большой популярностью, поскольку вокруг столицы региона отсутствует буферная зона, закрытая от предоставления земельных участков, то есть люди могут получить землю в получасе езды от центра Читы. Сейчас также ведется работа по сокращению буферной зоны вокруг столицы Республики Бурятии — города Улан-Удэ.

Оформление "дальневосточного гектара" проводится бесплатно, через портал "надальнийвосток.рф". В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, в течение трех — задекларировать использование участка. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.