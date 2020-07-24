Лучшие фото недели: звездный путь, освобождение кашалота и надувная пицца

Комета C/2020 F3 (NEOWISE) в небе над Краснодарским краем.
Комета C/2020 F3 (NEOWISE) в небе над Краснодарским краем.
Отдыхающие принимают солнечные ванны в нью-йоркском парке Брайант.
Протесты против расового неравенства в Портленде.
Лесной пожар в Калифорнии.
Самка манула с котятами в Новосибирском зоопарке.
Самка манула с котятами в Новосибирском зоопарке.
Женщина с надувным матрасом в форме пиццы идет по улице Барселоны.
Большой Чульчинский водопад в Горном Алтае.
Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота на судостроительном заводе "Залив" в Керчи.
Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота на судостроительном заводе "Залив" в Керчи.
Праздничная фотосессия 15-летней жительницы Гаваны в честь кинсеаньеры, символизирующей совершеннолетие и переход ко взрослой жизни.
Праздничная фотосессия 15-летней жительницы Гаваны в честь кинсеаньеры, символизирующей совершеннолетие и переход ко взрослой жизни.
Итальянские водолазы освобождают кашалота, запутавшегося в рыболовной сети, в море близ Эолийских островов.
Итальянские водолазы освобождают кашалота, запутавшегося в рыболовной сети, в море близ Эолийских островов.
Мужчина работает с выброшенными компрессорами в Нигерии.
Пожар в Соборе святого Петра и Павла в Нанте.
Последствия наводнения в Катманду.
Козий молочный комплекс "Надеждинский" на Ставрополье.
Козий молочный комплекс "Надеждинский" на Ставрополье.
Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Мухаммад Джавад Зариф на встрече в Москве.
Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Мухаммад Джавад Зариф на встрече в Москве.
Лесной пожар в Красноярском крае.
Скачки на конных повозках в Каире.
Дети и животные в затопленном индийском округе Моригаон.
Полицейский во время акции протеста у Трамп-тауэр на Манхэттене.
Ракета "Чанчжэн-5" с зондом "Тяньвэнь-1" Mars взлетает с космодрома Вэньчан в Китае.
Ракета "Чанчжэн-5" с зондом "Тяньвэнь-1" Mars взлетает с космодрома Вэньчан в Китае.
Протестующий в костюме Бэтмена на митинге в столице Бразилии.
Детеныш бегемота с мамой в зоопарке мексиканского города Саканго.
Детеныш бегемота с мамой в зоопарке мексиканского города Саканго.
Сотрудник израильской пограничной полиции во время акции протеста на Западном берегу.
Сотрудник израильской пограничной полиции во время акции протеста на Западном берегу.
Спуск воды на плотине в Китае.
Прохожий кормит голубей в столице Колумбии Боготе.
Прохожий кормит голубей в столице Колумбии Боготе.
Млечный Путь над инсталляцией "Международный автомобильный лес Тайной церкви" в Неваде.
Млечный Путь над инсталляцией "Международный автомобильный лес Тайной церкви" в Неваде.
Наводнение в Бангладеш.
Девушка танцует в парке развлечений на Кони-Айленде в Нью-Йорке.