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Лучшие фото недели: звездный путь, освобождение кашалота и надувная пицца
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:52
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керчь
мохаммад джавад зариф
сицилия
новосибирский зоопарк
сергей лавров
владимир путин
портленд
калифорния
манхэттен
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нью-йорк, керчь, мохаммад джавад зариф, сицилия, новосибирский зоопарк, сергей лавров, владимир путин, портленд, калифорния, манхэттен, владивосток, мексика, гавана, краснодарский край, бангладеш, индия, катманду, ставропольский край, невада, богота, фото, фото

Лучшие фото недели: звездный путь, освобождение кашалота и надувная пицца

11:48 24.07.2020 (обновлено: 11:52 24.07.2020)
2156
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Комета C/2020 F3 (NEOWISE) в небе над Краснодарским краем.

Комета NeoWise в небе над Краснодарским краем
1 из 30

Комета C/2020 F3 (NEOWISE) в небе над Краснодарским краем.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© AFP 2020 / Timothy A. Clary

Отдыхающие принимают солнечные ванны в нью-йоркском парке Брайант.

Люди наслаждаются солнцем в парке Брайант, Нью-Йорк
2 из 30

Отдыхающие принимают солнечные ванны в нью-йоркском парке Брайант.

© AFP 2020 / Timothy A. Clary
© REUTERS / Caitlin Ochs

Протесты против расового неравенства в Портленде.

Протесты против расового неравенства в Портленде, штат Орегон, США
3 из 30

Протесты против расового неравенства в Портленде.

© REUTERS / Caitlin Ochs
© AFP 2020 / Josh Edelson

Лесной пожар в Калифорнии.

Тушение лесного пожара недалеко в Калифорнии, США
4 из 30

Лесной пожар в Калифорнии.

© AFP 2020 / Josh Edelson
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Самка манула с котятами в Новосибирском зоопарке.

Самка манула с детенышами в Новосибирском зоопарке
5 из 30

Самка манула с котятами в Новосибирском зоопарке.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© AFP 2020 / Josep Lago

Женщина с надувным матрасом в форме пиццы идет по улице Барселоны.

Женщина с надувным матрасом в форме пиццы в Барселоне
6 из 30

Женщина с надувным матрасом в форме пиццы идет по улице Барселоны.

© AFP 2020 / Josep Lago
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Большой Чульчинский водопад в Горном Алтае.

Большой Чульчинский водопад в Республике Алтай
7 из 30

Большой Чульчинский водопад в Горном Алтае.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота на судостроительном заводе "Залив" в Керчи.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ на судостроительном заводе Залив в Керчи
8 из 30

Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота на судостроительном заводе "Залив" в Керчи.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© REUTERS / Alexandre Meneghini

Праздничная фотосессия 15-летней жительницы Гаваны в честь кинсеаньеры, символизирующей совершеннолетие и переход ко взрослой жизни.

Девушка во время праздничной фотосессии в честь достижения 15-летия. Гавана, Куба
9 из 30

Праздничная фотосессия 15-летней жительницы Гаваны в честь кинсеаньеры, символизирующей совершеннолетие и переход ко взрослой жизни.

© REUTERS / Alexandre Meneghini
© REUTERS / Carmelo Isgro

Итальянские водолазы освобождают кашалота, запутавшегося в рыболовной сети, в море близ Эолийских островов.

Итальянские водолазы освобождают кашалота, запутавшегося в рыболовной сети, в море к северу от Эолийских островов, Сицилия
10 из 30

Итальянские водолазы освобождают кашалота, запутавшегося в рыболовной сети, в море близ Эолийских островов.

© REUTERS / Carmelo Isgro
© REUTERS / Afolabi Sotunde

Мужчина работает с выброшенными компрессорами в Нигерии.

Мужчина работает с выброшенными компрессорами в центре по переработке в Абудже, Нигерия
11 из 30

Мужчина работает с выброшенными компрессорами в Нигерии.

© REUTERS / Afolabi Sotunde
© REUTERS / Stephane Mahe

Пожар в Соборе святого Петра и Павла в Нанте.

Ликвидация пожара в Соборе святого Петра и Павла в Нанте, Франция
12 из 30

Пожар в Соборе святого Петра и Павла в Нанте.

© REUTERS / Stephane Mahe
© AFP 2020 / Prakash Mathema

Последствия наводнения в Катманду.

Последствия наводнения в Катманду
13 из 30

Последствия наводнения в Катманду.

© AFP 2020 / Prakash Mathema
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Козий молочный комплекс "Надеждинский" на Ставрополье.

Козы на территории козьего молочного комплекса Надеждинский в селе Надежда Ставропольского края
14 из 30

Козий молочный комплекс "Надеждинский" на Ставрополье.

© РИА Новости / Денис Абрамов
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© РИА Новости / МИД РФ

Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Мухаммад Джавад Зариф на встрече в Москве.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф (слева) во время встречи в Москве
15 из 30

Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Мухаммад Джавад Зариф на встрече в Москве.

© РИА Новости / МИД РФ
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Волгоградской области.
Отдыхающие на пляже в Волгоградской области
16 из 30
Отдыхающие на пляже в Волгоградской области.
© РИА Новости / Кирилл Брага
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© REUTERS / Greenpeace / Julia Petrenko

Лесной пожар в Красноярском крае.

Лесной пожар в Красноярском крае
17 из 30

Лесной пожар в Красноярском крае.

© REUTERS / Greenpeace / Julia Petrenko
© REUTERS / Mohamed Abd El

Скачки на конных повозках в Каире.

Торговцы во время скачек на повозках в Каире, Египет
18 из 30

Скачки на конных повозках в Каире.

© REUTERS / Mohamed Abd El
© REUTERS / David Talukdar

Дети и животные в затопленном индийском округе Моригаон.

Дети проходят мимо рогатого скота в затопленном округе Моригаон, Индия
19 из 30

Дети и животные в затопленном индийском округе Моригаон.

© REUTERS / David Talukdar
© REUTERS / Andrew Kelly

Полицейский во время акции протеста у Трамп-тауэр на Манхэттене.

Полицейский во время протеста у Трамп-тауэр на Манхэттене, Нью-Йорк
20 из 30

Полицейский во время акции протеста у Трамп-тауэр на Манхэттене.

© REUTERS / Andrew Kelly
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins

Ракета "Чанчжэн-5" с зондом "Тяньвэнь-1" Mars взлетает с космодрома Вэньчан в Китае.

Ракета Чанчжэн-5 с зондом Тяньвэнь-1 Mars взлетает с космодрома Вэньчан в китайской провинции Хайнань
21 из 30

Ракета "Чанчжэн-5" с зондом "Тяньвэнь-1" Mars взлетает с космодрома Вэньчан в Китае.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
© REUTERS / Adriano Machado

Протестующий в костюме Бэтмена на митинге в столице Бразилии.

Участник акции протеста в Бразилии
22 из 30

Протестующий в костюме Бэтмена на митинге в столице Бразилии.

© REUTERS / Adriano Machado
© REUTERS / Zacango Zoo-State of Mexico/ Handout

Детеныш бегемота с мамой в зоопарке мексиканского города Саканго.

Детеныш бегемота с мамой в зоопарке Саканго, Мексика
23 из 30

Детеныш бегемота с мамой в зоопарке мексиканского города Саканго.

© REUTERS / Zacango Zoo-State of Mexico/ Handout
© REUTERS / Mohamad Torokman

Сотрудник израильской пограничной полиции во время акции протеста на Западном берегу.

Сотрудник пограничных служб Израиля во время акции протеста в городе Бейта на Западном берегу
24 из 30

Сотрудник израильской пограничной полиции во время акции протеста на Западном берегу.

© REUTERS / Mohamad Torokman
© AFP 2020 / Stringer

Спуск воды на плотине в Китае.

Спуск воды на плотине в Ичане, провинция Хубэй, Китай
25 из 30

Спуск воды на плотине в Китае.

© AFP 2020 / Stringer
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкОтдыхающий на пляже Спортивной гавани во Владивостоке.
Отдыхающий на пляже Спортивной гавани во Владивостоке
26 из 30
Отдыхающий на пляже Спортивной гавани во Владивостоке.
© РИА Новости / Виталий Аньков
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© AP Photo / Fernando Vergara

Прохожий кормит голубей в столице Колумбии Боготе.

Мужчина в защитной маске кормит голубей в Боготе, Колумбия
27 из 30

Прохожий кормит голубей в столице Колумбии Боготе.

© AP Photo / Fernando Vergara
© AFP 2020 / David Becker

Млечный Путь над инсталляцией "Международный автомобильный лес Тайной церкви" в Неваде.

Млечный Путь в небе над инсталляцией Международный Автомобильный Лес Тайной Церкви в Неваде, США
28 из 30

Млечный Путь над инсталляцией "Международный автомобильный лес Тайной церкви" в Неваде.

© AFP 2020 / David Becker
© AFP 2020 / Munir Uz zaman

Наводнение в Бангладеш.

Человек плывет на лодке во время наводнения в Бангладеш
29 из 30

Наводнение в Бангладеш.

© AFP 2020 / Munir Uz zaman
© REUTERS / Shannon Stapleton

Девушка танцует в парке развлечений на Кони-Айленде в Нью-Йорке.

Девушка танцует в парке развлечений на Кони-Айленде в Нью-Йорке
30 из 30

Девушка танцует в парке развлечений на Кони-Айленде в Нью-Йорке.

© REUTERS / Shannon Stapleton
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Нью-ЙоркКерчьМохаммад Джавад ЗарифСицилияНовосибирский зоопаркСергей ЛавровВладимир ПутинПортлендКалифорнияМанхэттенВладивостокМексикаГаванаКраснодарский крайБангладешИндияКатмандуСтавропольский крайНевадаБоготаФото
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